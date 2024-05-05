Перша леді написала зворушливе привітання для усіх, хто не полишає надію і робить неможливе для перемоги життя та правди. Вона підкреслила, що навіть неможливе можливе.
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Як Олена Зеленська привітала українців зі святом
Дружина президента України виставила картинку зі Світлим Великоднем.
Серед наших непростих днів і тривожних ночей, випробувань і вибору, загроз і порятунку цей день приходить як нагадування: навіть неможливе можливе, надія є, життя та правда здобудуть свою справедливу перемогу. Свій Великий день,
– зазначила під публікацією перша леді.
Як Олена Зеленська привітала українців минулого року
Торік дружина Володимира Зеленського також поділилася картинкою-привітанням та зворушливим підписом.
"Яким би важким не був шлях,
Які б випробування не поставали на ньому,
Для тих, хто не опускає рук
У боротьбі за правду,
Обов’язково настає цей день.
День, коли світло перемагає", – підкреслила тоді перша леді.