Ми всі воюватимемо, – лідер гурту "Друга Ріка" Харчишин про мобілізацію українських артистів
Джерело:"Факти"
Фронтмен гурту "Друга Ріка" Валерій Харчишин висловився про мобілізацію українських артистів. Водночас він поділився, як змінився його син, який вступив до лав ЗСУ.
До того ж артист розповів, що дуже рідко бачиться зі своїм сином. Однак, виконавець ставиться з повагою та розумінням до такого вибору захисника України.
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Що сказав Харчишин про мобілізацію артистів
За словами співака, він не сприймає людей, які говорять, що їм не місце на фронті, за сміливих і достойних. Водночас Валерій впевнений, що всі чоловіки згодом воюватимуть за безпеку України.
До того ж Харчишин підтримує бронювання від мобілізації тих артистів, які займаються постачанням зброї, амуніції та збором коштів для ЗСУ.
Рано чи пізно – ми всі воюватимемо. Ми всі можемо бути мобілізовані у свій час, маємо не ховатися від війська. Моя думка така: якщо ти робиш щось особливо важливе для захисту країни в тилу – ти можеш розраховувати на бронювання,
– поділився виконавець.
Також музикант розповів про свого сина, який з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав ЗСУ. Валерій поділився, що востаннє бачився з ним у грудні минулого року. Водночас артист помітив, як змінився його син.
Не завжди вдається побачитися, коли син буває в Житомирі по своїх військових справах. Інколи не вдається зустрічатися так часто, як хотілося б. Востаннє це було в грудні. Він змінився: і внутрішньо, і зовнішньо, змужнів, подорослішав. Такі рішення і обставини не можуть не вплинути на людину,
– зізнався Харчишин.
Що відомо про зірок у ЗСУ
- 16 травня Антон Мартинов, засновник видавництва "Лабораторія", повідомив про мобілізацію до лав ЗСУ. Він вже пройшов усі комісії та отримав необхідні документи. Видавець зізнався, що бізнесом поки займатиметься дружина та його батьки.
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- Захисник Віктор Розовий вперше вийшов на зв'язок після новин про тяжке поранення. Він показав своє фото, ймовірно, з лікарні. Зірка "Ліги Сміху" поділився, що найстрашніше вже позаду.