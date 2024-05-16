Артист вступив до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Після майже року служби в нього з'явилися проблеми з зором, які він вирішив за допомогою операцій.
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Положинський вже два роки в ЗСУ
Співак опублікував пост, на якому постав у військовій формі – "піксель". Водночас захисник України зізнався, що комплект форми, який зображений на фото, згорів на Вуглегірській ТЕС. Чоловік висловив подяку всім українцям за підтримку, хоч він сам не дуже собою пишається.
Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно. Дякую тим, хто був поруч, хто є поруч, хто буде поруч, і всім, хто підтримував й підтримує,
– поділився артист.
Що відомо про службу Положинського
- Артист вступив до лав ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення.
- З травня 2022 року він служив у 47 окремій механізованій бригаді, а влітку став командиром відділення.
- Втім, у листопаді 2023 року чоловіка перевели до іншого підрозділу.
- Водночас після майже року служби захисник України повідомив про проблеми із зором. У 2024 році йому довелося перенести дві операції на очах, щоб покращити їхній стан.