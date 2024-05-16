Артист вступив до ЗСУ з початком повномасштабного вторгнення. Після майже року служби в нього з'явилися проблеми з зором, які він вирішив за допомогою операцій.

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Положинський вже два роки в ЗСУ

Співак опублікував пост, на якому постав у військовій формі – "піксель". Водночас захисник України зізнався, що комплект форми, який зображений на фото, згорів на Вуглегірській ТЕС. Чоловік висловив подяку всім українцям за підтримку, хоч він сам не дуже собою пишається.

Супервоїн з мене не вийшов, але роблю, що можу, так добре, як можу. Особливо собою не пишаюся, але мені за себе й не соромно. Дякую тим, хто був поруч, хто є поруч, хто буде поруч, і всім, хто підтримував й підтримує,

– поділився артист.

Що відомо про службу Положинського