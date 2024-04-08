Стримінгова платформа Spotify зібрала 50 хітів, які прямо зараз є вірусними на території України. Вже на другому місці – російська пісня.
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Українці слухають російську музику
Трек "Да, я русский" зайняв провідну позицію – 2 місце у рейтингу пісень, що набирають популярності. Пісня з невигадливим текстом висміює Америку та прославляє Росію. Його обігнав лише хіт Artemas – i like the way you kiss me, що зараз розриває тікток.
Лідери чарту / Скриншот зі Spotify
Автором цієї пісні є виконавець під псевдонімом "Наверное поэт". Це артист з Росії, який випустив альбом у день так званих виборів президента. Пісню активно слухають не лише в країні-агресорі, але й у Казахстані, Білорусі, Латвії. Станом на квітень у цього виконавця понад 2,1 тисячі слухачів із Києва.
Чому не можна слухати російську музику
- Попри 10 років російсько-української війни та ще два роки повномасштабного вторгнення російські артисти досі стають на вершинах українських чартів. Українцям варто припинити слухати російський контент з кількох причин. По-перше, за прослуховування треку артисти отримують гроші та збагачують казну країни-агресора. Пізніше на ці кошти у міста України летять ракети. По-друге, українська музична індустрія активно розвивається, слід підтримувати наших артистів.
- Про російську музику неодноразово висловлюються українські зірки. Нещодавно Злата Огнєвіч розповідала про те, як російський контент зайняв половину українських музичних трендів.
- "Як вам такий вибір українців? Скільки ще має прилетіти ракет, щоб ми зрозуміли, що ви ж і допомагаєте ворогу. Ви руйнуєте нашу культуру своїми руками. Ви платите їм кошти, щоб вони нас вбивали!" – звернулась Огнєвіч до українців.