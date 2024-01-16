Українська співачка Злата Огнєвіч днями презентувала новий альбом, якому доводиться боротися за першість у чартах з російськими платівками і треками. Артистка жорстко висловилась про це і показала, як виглядають тренди музики в ютубі.

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Злата Огнєвіч обурена через тренди ютубу

Це не вкладається в голові! Половина українських музичних трендів на YouTube – це російський контент. Це коли кожен день Україна утопає у крові та втрачає найкращих людей,

– підкреслила виконавиця.

Злата вирішила проаналізувати список артистів, яких слухають українці під час війни.

MORGENSHTERN – росіянин, який боїться повертатися на Росію через страх мобілізації і суду.

Ярослав Сумишевский, який занесений у "Миротворець" через виступи в окупованому Криму.

SHAMAN – рупор "русского мира" та довірена особа Путіна.



Українські тренди / Фото з інстаграму Злати Огнєвіч

"Як вам такий вибір українців? Скільки ще має прилетіти ракет, щоб ми зрозуміли, що ви ж і допомагаєте ворогу. Ви руйнуєте нашу культуру своїми руками. Ви платите їм кошти, щоб вони нас вбивали!" – звернулась Огнєвіч до українців.

Українізація музичного простору триває

За підсумками 2023 року, російська музика все ще не зникла з топ-100 і навіть топ-20 пісень на музичних платформах. Як бачимо, українці продовжують слухати артистів з країни-терориста та просувають зрадників. На заваді навіть не стають масовані російські обстріли.

Принаймні перші місця у Spotify та на інших платформах за 2023 рік посідали українські виконавці та їхні хіти. До того ж українські радіостанції повністю позбулися російськомовних пісень.