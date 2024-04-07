На носі Великдень, а значить Матвій Брус потішив фанатів новим потішним відео. Минулорічний фіт Матвія і гурту МЮСЛІ UA "Скоро вже буде Пасха" набрав майже 7 мільйонів переглядів і досі знаходиться в трендах YouTube: кліп тримається на 75-й позиції серед кращих музичних відео.

До слова Тікток розриває пісня з мультика Астерікс й Обелікс, під яку юзери "варять" зілля помсти

У мережі завірусився новий монолог Матвія Бруса про Пасху

У квітні 2024 року тато хлопчика запостив у тікток кумедний рілс, у якому Матвій нагадує всім, що варто заздалегідь подумати про підготовку до свята й не забути купити ковбаску (таким чином малий знову прорекламував їхній сімейний бізнес). До речі, у ролику на тлі жвавого монологу хлопчика, як і минулого року, уся родина саджає город.

"Друзі, часник є, цибуля садиться. Бабуся в цій самій курточці. Значить шо? Скоро вже буде Пасха! Так що – заказуйте м'ясо та ковбасу, та сардельки, та курочку. Все-все те, що є домашнє, – заказуйте", – зазначив хлопчик.

Наприкінці відео Матвій патріотично завершив свою промову: "Слава Україні" – "Героям Слава". Ролик набрав у тікток майже 400 тисяч вподобайок.

У відповідь юзери масово почали записувати подібні ролики, де теж пораються на городі. У мережі тіктокери пишуть, що "без цього малого вже Пасха не прийде. Це як кока-кола і свято наближається".