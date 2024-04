Стриминговая платформа Spotify собрала 50 хитов, которые прямо сейчас являются вирусными на территории Украины. Уже на втором месте – российская песня.

Украинцы слушают русскую музыку

Трек "Да, я русский" занял ведущую позицию – 2 место в рейтинге набирающих популярность песен,. Песня с незатейливым текстом высмеивает Америку и прославляет Россию. Его обогнал только хит Artemas – i like the way you kiss me, что сейчас разрывает тикток.



Лидеры чарта / Скриншот со Spotify

Автором этой песни является исполнитель под псевдонимом "Наверное поэт". Это артист из России, который выпустил альбом в день так называемых выборов президента. Песню активно слушают не только в стране-агрессоре, но и в Казахстане, Беларуси, Латвии. По состоянию на апрель у этого исполнителя более 2,1 тысячи слушателей из Киева.

Почему нельзя слушать российскую музыку