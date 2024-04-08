Стриминговая платформа Spotify собрала 50 хитов, которые прямо сейчас являются вирусными на территории Украины. Уже на втором месте – российская песня.
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Украинцы слушают русскую музыку
Трек "Да, я русский" занял ведущую позицию – 2 место в рейтинге набирающих популярность песен,. Песня с незатейливым текстом высмеивает Америку и прославляет Россию. Его обогнал только хит Artemas – i like the way you kiss me, что сейчас разрывает тикток.
Лидеры чарта / Скриншот со Spotify
Автором этой песни является исполнитель под псевдонимом "Наверное поэт". Это артист из России, который выпустил альбом в день так называемых выборов президента. Песню активно слушают не только в стране-агрессоре, но и в Казахстане, Беларуси, Латвии. По состоянию на апрель у этого исполнителя более 2,1 тысячи слушателей из Киева.
Почему нельзя слушать российскую музыку
- Несмотря на 10 лет российско-украинской войны и еще два года полномасштабного вторжения российские артисты до сих пор становятся на вершинах украинских чартов. Украинцам стоит прекратить слушать российский контент по нескольким причинам. Во-первых, за прослушивание трека артисты получают деньги и обогащают казну страны-агрессора. Позже на эти средства в города Украины летят ракеты. Во-вторых, украинская музыкальная индустрия активно развивается, следует поддерживать наших артистов.
- О российской музыке неоднократно высказываются украинские звезды. Недавно Злата Огневич рассказывала о том, как российский контент занял половину украинских музыкальных трендов.
- "Как вам такой выбор украинцев? Сколько еще должно прилететь ракет, чтобы мы поняли, что вы же и помогаете врагу. Вы разрушаете нашу культуру своими руками. Вы платите им средства, чтобы они нас убивали!" – обратилась Огневич к украинцам.