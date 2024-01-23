Відомо, що на різних онлайн-платформах, автори російського контенту отримують кошти від переглядів і прослуховувань. Тож громадяни України допомогли росіянам заробити.

Жах "Дивляться, як догорає їхній будинок": українські зірки з болем говорять про обстріл Харкова

Українці поповнили бюджет країни-агресорки

Виявилось, що протягом року великої війни росіяни отримали дохід у понад 80 мільйонів доларів від українців, які слухають російські пісні та інший контент країни-агресорки. З цих коштів – 5 мільйонів сплатили як податок у російський бюджет.



Українці поповнили російський бюджет / Інфографіка Top Lead

Автори дослідження проаналізували, що один FPV-дрон, яких дуже потрібно на фронті, коштує 500 доларів. Тобто, через те, що наші громадяни продовжують споживати російське, загарбники могли придбати майже 10 тисяч таких дронів. Натомість таку кількість літальних апаратів можна було придбати для українських військових, які мужньо захищають нашу державу від окупантів.



Що можна придбати за 5 мільйонів доларів / Інфографіка Top Lead

Користувачі мережі обурюються такій новині. Багато людей не може зрозуміти, як на другому році великої війни, можна продовжувати споживати російський контент.

"Не хочеться занурюватись в статистичні деталі, але цифра може бути й більшою. Тільки риторичне питання з ютубом, який в росіян нібито не монетизується. А ось монетизація за стрімінги є абсолютно реально та достовірною. Тільки цифри можуть бути й більшими".

"Сподіваюсь, що свідомих українців дедалі ставатиме все більше, і ці мільйони доларів будуть частіше залишатися в кишенях їх земляків – тобто в бюджеті України".

"Сумно. Тут вже треба перебудовувати бачення людей, тобто на всіх рівнях змінювати сприйняття споживання ворожого контенту. Навіть батькам варто змалку дітям давати не російський контент (мультики тощо), а щось наше чи іноземне. І пояснювати, чому російське – не ок".

"Можливо, комусь стане зрозуміліше, чому не варто дивитись російське, а в інших принаймні, не буде відмазок, як-от, "а що тут такого". Дякую".

"На жаль, у нас дуже багато не свідомих людей: слухають, що чують, дивляться перше, що скачають на піратних сайтах. І звичайно ж, російською (хоча український дубляж набагато кращий). Таке враження, що у мільйонів немає логічного ланцюга: росія-агресор-відмовитись від продукції".

Українці слухають російські пісні на ютубі