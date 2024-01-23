Вже відомо про постраждалих і загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають люди, повідомляє 24 Канал.
Все важливе Пекельний ранок для Києва, Харкова та Павлограда: все про ракетну атаку 23 січня
Як зірки реагують на ракетний обстріл
Українці у соцмережах активно поширюють наслідки чергового російського удару, щоб привернути увагу світу та вкотре нагадати – щодня від рук російських терористів гинуть мирні люди.
Не залишаються осторонь знаменитості, які мають величезну аудиторію. В інстаграм-сторіс вони поширюють моторошні кадри наслідків ракетної атаки, доповнюючи їх щемливими підписами та словами підтримки.
- Христина Решетник: "Харків. Сиджу в укритті й постійно думаю, що це все – просто страшний сон".
- Наталія Могилевська: "Україна. Жахливий ранок. Вибухи, руйнування, постраждалі та жертви. Мої співчуття сім'ям загиблих і постраждалих. Не нехтуйте сигналами тривоги та бережіть себе. Люблю вас! Тримаємося".
- Злата Огнєвіч: "Ранок почався з вибухів, було зовсім поряд. Знову загинули люди і сім'ї залишилися без житла. Дуже боляче. Надсилаю вам усю свою підтримку".
- Джамала: "Знову обстріл. Знову цивільні. Руйнування. Загиблі. Київ. Один загиблий і дев'ять постраждалих. Харків. Двоє загиблих та одинадцять постраждалих. Пряме влучання у житлову будівлю. Павлоград. Двоє загиблих і постраждалі".
- Світлана Тарабарова: "Дякувати, донатити і дихати. Вкрадене дитинство у наших дітей, вже все розуміють".
- Григорій Решетник: "Харків. Героїчне місто з героїчними мешканцями. Тримайтеся!"
- Леся Нікітюк: "Харків. Люди дивляться, як догорає їхній будинок. Мої співчуття всім постраждалим. Київ. Мої співчуття всім, хто постраждав сьогодні. Дякую рятувальникам".
- Володимир Дантес: "Просто хочуть знищити місто".
Реакції зірок на ракетний обстріл / Скриншоти інстаграм-сторіс
Детальніше про ракетну атаку 23 січня
- Вранці окупанти вдарили по Харкову, Києву та Павлограду. Окупанти поцілили у житлові будинки та нежитлові споруди.
- Станом на 11:50 в Києві 22 людини постраждали, більша частина з них була госпіталізована. Одному 13-річному хлопцю та частині дорослих медики надали допомогу на місці. Одна жінка в тяжкому стані в реанімації.
- У Харкові станом на 11:10 відомо про 42 поранених осіб – серед них 4 дітей, усі перебувають у стані середньої важкості. Водночас 3 людей загинули, а рятувальники дістали з-під завалів 27 людей.
- У Павлограді в одному зі скверів міста загинула 43-річна жінка.
- Рятувальні роботи в українських містах, що постраждали від чергової ракетної атаки, тривають.