Вже відомо про постраждалих і загиблих. Рятувальники продовжують розбирати завали, під якими перебувають люди, повідомляє 24 Канал.

Все важливе Пекельний ранок для Києва, Харкова та Павлограда: все про ракетну атаку 23 січня

Як зірки реагують на ракетний обстріл

Українці у соцмережах активно поширюють наслідки чергового російського удару, щоб привернути увагу світу та вкотре нагадати – щодня від рук російських терористів гинуть мирні люди.

Не залишаються осторонь знаменитості, які мають величезну аудиторію. В інстаграм-сторіс вони поширюють моторошні кадри наслідків ракетної атаки, доповнюючи їх щемливими підписами та словами підтримки.

Христина Решетник: "Харків. Сиджу в укритті й постійно думаю, що це все – просто страшний сон".

"Харків. Сиджу в укритті й постійно думаю, що це все – просто страшний сон". Наталія Могилевська: "Україна. Жахливий ранок. Вибухи, руйнування, постраждалі та жертви. Мої співчуття сім'ям загиблих і постраждалих. Не нехтуйте сигналами тривоги та бережіть себе. Люблю вас! Тримаємося".

"Україна. Жахливий ранок. Вибухи, руйнування, постраждалі та жертви. Мої співчуття сім'ям загиблих і постраждалих. Не нехтуйте сигналами тривоги та бережіть себе. Люблю вас! Тримаємося". Злата Огнєвіч: "Ранок почався з вибухів, було зовсім поряд. Знову загинули люди і сім'ї залишилися без житла. Дуже боляче. Надсилаю вам усю свою підтримку".

"Ранок почався з вибухів, було зовсім поряд. Знову загинули люди і сім'ї залишилися без житла. Дуже боляче. Надсилаю вам усю свою підтримку". Джамала: "Знову обстріл. Знову цивільні. Руйнування. Загиблі. Київ. Один загиблий і дев'ять постраждалих. Харків. Двоє загиблих та одинадцять постраждалих. Пряме влучання у житлову будівлю. Павлоград. Двоє загиблих і постраждалі".

"Знову обстріл. Знову цивільні. Руйнування. Загиблі. Київ. Один загиблий і дев'ять постраждалих. Харків. Двоє загиблих та одинадцять постраждалих. Пряме влучання у житлову будівлю. Павлоград. Двоє загиблих і постраждалі". Світлана Тарабарова: "Дякувати, донатити і дихати. Вкрадене дитинство у наших дітей, вже все розуміють".

"Дякувати, донатити і дихати. Вкрадене дитинство у наших дітей, вже все розуміють". Григорій Решетник: "Харків. Героїчне місто з героїчними мешканцями. Тримайтеся!"

"Харків. Героїчне місто з героїчними мешканцями. Тримайтеся!" Леся Нікітюк: "Харків. Люди дивляться, як догорає їхній будинок. Мої співчуття всім постраждалим. Київ. Мої співчуття всім, хто постраждав сьогодні. Дякую рятувальникам".

"Харків. Люди дивляться, як догорає їхній будинок. Мої співчуття всім постраждалим. Київ. Мої співчуття всім, хто постраждав сьогодні. Дякую рятувальникам". Володимир Дантес: "Просто хочуть знищити місто".

Реакції зірок на ракетний обстріл / Скриншоти інстаграм-сторіс

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