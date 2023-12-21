Музичний рейтинг в українському ютубі знову заплямований треком російських виконавців. Українці вивели цих артистів у топ-3 у списку найпопулярніших.

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Найпопулярнішим наразі кліпом, на думку користувачів ютубу, є відеоробота Анни Трінчер "Колоски". Вона набрала понад 800 тисяч переглядів. "Срібло" забрав гурт Kalush Orchestra з піснею "Це любов".

Та вже третє місце посідають російські артисти Єгор Крід, Tenderlybae та блогер Єгорік з треком "Таро". Кількість переглядів вища, ніж у решти українських кліпів – понад 3 мільйони. Кожне прослуховування цієї пісні українцем додає коштів у російську казну, а ці гроші йдуть на ракети.



Найпопулярніші треки зараз / Скриншот з ютубу

Хто такий Єгор Крід? Це російський виконавець, який свого часу працював під крилом путініста Тіматі, а згодом почав сольну кар'єру. Він незаконно відвідував окупований Крим, а тому не зміг приїхати в Україну у 2016 році з концертом. Єгор Крід не засуджує війну, бо боїться отримати статус "іноагента", тож просто замовчує геноцид в Україні.

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