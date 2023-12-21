Музичний рейтинг в українському ютубі знову заплямований треком російських виконавців. Українці вивели цих артистів у топ-3 у списку найпопулярніших.
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Українці продовжують слухати росіян
Найпопулярнішим наразі кліпом, на думку користувачів ютубу, є відеоробота Анни Трінчер "Колоски". Вона набрала понад 800 тисяч переглядів. "Срібло" забрав гурт Kalush Orchestra з піснею "Це любов".
Та вже третє місце посідають російські артисти Єгор Крід, Tenderlybae та блогер Єгорік з треком "Таро". Кількість переглядів вища, ніж у решти українських кліпів – понад 3 мільйони. Кожне прослуховування цієї пісні українцем додає коштів у російську казну, а ці гроші йдуть на ракети.
Найпопулярніші треки зараз / Скриншот з ютубу
Музичні підсумки року
- На щастя, серед найпопулярніших треків, які слухали українці за весь рік, у топ-10 не вдалось прослизнути росіянам. Наприклад, 10 головних треків року за рейтингом Spotify – це пісні YAKTAK та KOLA, Наді Дорофєєвої, Wellboy та Parfeniuk.
- Серед найпопулярніших 10 пісень в Україні на платформі Apple Music – українські та англомовні треки. Щоправда, треки росіянців з'являються на 22, 28 місці та інших.