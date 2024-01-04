Пісня російського репера з'явилась у мережі 28 грудня, тобто, напередодні великої повітряної атаки росіян по українських містах. Внаслідок бомбардування країною-агресоркою загинули люди. Також було й багато постраждалих. Можна припустити, що деякі українці слухали російську пісню під час повітряної тривоги.

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Моргенштерн очолив рейтинг українських пісень на ютубі

Допоки Росія бомбить житлові будинки, дитячі садочки та торгові центри, українці продовжують слухати пісні з країни-агресорки. Зокрема, на першому місці опинився російський реп-виконавець Моргенштерн. Примітно, що українці слухали пісню, яку співак створив для російської букмекерської компанії.

Другу сходинку зайняла спільна композиція трьох українських виконавиць – Alyona Alyona, KOLA та Jerry Heil "Щедра ніч". У ній згадується, як українці виживали в умовах відключення світла через російські атаки.

На третьому місці опинилась російськомовна пісня "Передвигался не спеша" виконавця з Києва KRBK (Коробок). Він є представником напрямку андеграунду.

Четверту сходинку посіла відома співачка Анна Трінчер з композицією "Колоски". Раніше цей трек очолював рейтинг.

Пʼяте та шосте місце у рейтингу зайняв трек гурту Kalush Orchestra "Це любов". Користувачі слухали цю пісню з кліпом та без, через це артисти посіли одразу дві сходинки.

Далі у списку можна було побачити пісню Ірини Білик "Снег", яку вона переклала українською мовою. Композиція на солов'їній припала до душі слухачам.

На восьмому місці опинилась Jerry Heil з композицією "Маланка". Кліп переглянули понад 560 тисяч разів.

Дев'яту сходинку посів молодий виконавець SHUMEI зі зворушливим треком "Родимка" про любов.

Останнє місце у топ-10 хітів, які українці найбільше слухали на ютубі, зайняла співачка Domiy (Марія Доганюк) із композицією "Нагадай". Зараз кліп на пісню переглянули майже 600 тисяч разів.

Що слухали українці на Spotify

Раніше музичний застосунок Spotify поширив рейтинг найкращих пісень 2023 року в Україні. До нього увійшло два треки YAKTAK та KOLA. Крім того, є пісні Наді Дорофєєвої, Wellboy та Parfeniuk. Також у рейтингу можна побачити такі композиції: