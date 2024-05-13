Євробачення-2023, яке від імені України приймала Британія, перемогло на BAFTA
Джерело:BAFTA
Пісенний конкурс Євробачення-2023, що проходив від імені України у Великій Британії, здобув телевізійну премію BAFTA. Отримувати нагороду вийшла й українська ведуча та співачка Юлія Саніна.
Поки єврофани ще на емоціях після гучного фіналу Євробачення-2024, у Королівському фестивальному залі в Лондоні пройшла церемонія нагородження премії BAFTA. Це відбулося у неділю, 12 травня.
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Євробачення-2023 здобуло премію BAFTA
Пісенний конкурс Євробачення-2023, що проходив від імені України у Великій Британії, здобув премію Британської академії телебачення і кіномистецтва BAFTA. Мова йде про номінацію – "Найкраще висвітлення подій наживо".
У цій номінації Євробачення обійшло коронаційний концерт Чарльза III та Королівський фестиваль пам'яті Британського легіону.
Отримувати нагороду на сцену BAFTA вийшла команда організаторів Євробачення та ведучі – Ганна Ваддінґем і Юлія Саніна.
Той тиждень, який ми провели в цей час минулого року, я знаю, для всіх тут був найбільш винятковим, стресовим тижнем, але таким казковим,
– висловилася Ганна Ваддінґем.
Представник BBC подякував усій команді мовника та не забув згадати про Україну. Він назвав співпрацю з Суспільним дуже особливою.
"Сподіваємось, ви пишатиметесь нами", – висловився він.
Євробачення-2023 здобуло BAFTA: дивіться відео онлайн
Головне про Євробачення-2023
- Гурт Kalush Orchestra здобув перемогу у 2022 році, тому Україна як країна-переможець мала приймати наступне Євробачення. Однак з питань безпеки пісенний конкурс вирішили перенести до Великої Британії, у місто Ліверпуль.
- Над організацією працювала як українська команда, так і команда Великої Британії. Ведучими від України були Тімур Мірошниченко та Юлія Саніна. Крім того, у півфіналах та великому фіналі виступали українські артисти та наші представники на Євробаченні минулих років.
- Переможницею Євробачення-2023 стала Швеція – її представила співачка Loreen з піснею Tattoo. Представники України, гурт TVORCHI посів 6 місце у фіналі.