Щороку Євробачення запам'ятовується не лише поразками й перемогами, але й курйозними моментами, що потім стають об'єктами для жартів. Цей рік не став винятком. Show 24 зібрав найкумедніші меми, створені єврофанами після фіналу музичного конкурсу.

Не пропустіть Швейцарія перемогла на Євробаченні-2024

Найяскравіші меми про фінал Євробачення-2024

Багатьом українцям ті чи інші представники країн нагадали наших власних зірок. Наприклад, співачка Nebulossa з Іспанії нагадала Ірину Білик.

Тим часом у залі глядачі помітили Олега Винника. То ось, де ховався артист увесь цей час!

Постановниці номера українок для Євробачення Тані Муіньо цьогорічні переможці Nemo нагадали про Гаррі Стайлза. Та кліп артиста, над яким вона працювала.



Цьогорічний переможець / Фото з інстаграм-сторіз Таню Муіньо

Щороку трапляються закиди про "проплачену перемогу" чи "проплачені високі бали". Та перемога Швейцарії мала стати для нас очевидною ще з самого початку.

"Куплене Євробачення, сцену одразу зробили у вигляді прапора Швейцарії".

Жарти щодо різноманітності номерів на Євробаченні цього року – не закінчаться, мабуть, ніколи. Адже ми побачили і демонічні образи від Ірландії, і святих Дів з України, і гарячих танцівників з Іспанії.

"Українці подивилися найкращий виступ Євробачення та готові святкувати перемогу, але ще треба з огидою подивитися 24 виступи".

Ще один мем утворився у коментаторській студії за участі Тімура Мірошниченка і Василя Байдака. Пара коментаторів видалися схожими на "Круте піке".

Слідкувати за Євробаченням – вже ціла традиція, яку неможливо пропустити.

Ми також неймовірно радіємо, коли бачимо представників України за минулі роки знову на екранах конкурсу – адже вони стали легендами Євробачення.

Драматичний номер Франції подекуди нагадує кожного з нас у складні моменти.

А як щодо "котобачення"?

Більше мемів про Євробачення у галереї / Скриншоти з інстаграму eurovisionmeme, "мемобачення", соцмережі X