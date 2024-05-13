Поки єврофани ще на емоціях після гучного фіналу Євробачення-2024, у Королівському фестивальному залі в Лондоні пройшла церемонія нагородження премії BAFTA. Це відбулося у неділю, 12 травня.

До слова З синьо-жовтою символікою й не лише: як у фіналі Євробачення-2024 учасники підтримали Україну

Євробачення-2023 здобуло премію BAFTA

Пісенний конкурс Євробачення-2023, що проходив від імені України у Великій Британії, здобув премію Британської академії телебачення і кіномистецтва BAFTA. Мова йде про номінацію – "Найкраще висвітлення подій наживо".

У цій номінації Євробачення обійшло коронаційний концерт Чарльза III та Королівський фестиваль пам'яті Британського легіону.

Отримувати нагороду на сцену BAFTA вийшла команда організаторів Євробачення та ведучі – Ганна Ваддінґем і Юлія Саніна.

Той тиждень, який ми провели в цей час минулого року, я знаю, для всіх тут був найбільш винятковим, стресовим тижнем, але таким казковим,

– висловилася Ганна Ваддінґем.

Представник BBC подякував усій команді мовника та не забув згадати про Україну. Він назвав співпрацю з Суспільним дуже особливою.

"Сподіваємось, ви пишатиметесь нами", – висловився він.

Євробачення-2023 здобуло BAFTA: дивіться відео онлайн

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