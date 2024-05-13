Пока еврофаны еще на эмоциях после громкого финала Евровидения-2024, в Королевском фестивальном зале в Лондоне прошла церемония награждения премии BAFTA. Это произошло в воскресенье, 12 мая.
К слову С сине-желтой символикой и не только: как в финале Евровидения-2024 участники поддержали Украину
Евровидение-2023 получило премию BAFTA
Песенный конкурс Евровидение-2023, проходивший от имени Украины в Великобритании, получил премию Британской академии телевидения и киноискусства BAFTA. Речь идет о номинации – "Лучшее освещение событий вживую".
В этой номинации Евровидение обошло коронационный концерт Чарльза III и Королевский фестиваль памяти Британского легиона.
Получать награду на сцену BAFTA вышла команда организаторов Евровидения и ведущие – Анна Ваддингем и Юлия Санина.
Та неделя, которую мы провели в это время в прошлом году, я знаю, для всех здесь был наиболее исключительным, стрессовым неделей, но таким сказочным,
– высказалась Анна Ваддингем.
Представитель BBC поблагодарил всю команду вещателя и не забыл вспомнить об Украине. Он назвал сотрудничество с Суспильным очень особенным.
"Надеемся, вы будете гордиться нами", – высказался он.
Евровидение-2023 получило BAFTA: смотрите видео онлайн
Главное о Евровидении-2023
- Группа Kalush Orchestra одержала победу в 2022 году, поэтому Украина как страна-победитель должна была принимать следующее Евровидение. Однако по вопросам безопасности песенный конкурс решили перенести в Великобританию, в город Ливерпуль.
- Над организацией работала как украинская команда, так и команда Великобритании. Ведущими от Украины были Тимур Мирошниченко и Юлия Санина. Кроме того, в полуфиналах и большом финале выступали украинские артисты и наши представители на Евровидении прошлых лет.
- Победительницей Евровидения-2023 стала Швеция – Loreen с песней Tattoo. Представители Украины, группа TVORCHI заняла 6 место в финале.