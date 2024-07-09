Спершу може здатись, що те, що було популярним колись, уже ніколи не зможе повернутись на ті сходинки слави. Однак так вважати помилково. Чимало пісень, які вийшли багато років тому, сьогодні задають тренди у перших рядах. А завдячувати цьому можна користувачам у тіктоці, які пам'ятають про українську музику. Детальніше про те, які українські пісні стали популярними завдяки тіктоку, читайте в матеріалі Show 24.

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Раїса Кириченко – Я козачка твоя

Свого часу пісня стала шлягером і викликала чималий резонанс. Зокрема через те, що у ній використано таке словосполучення: "пане полковнику". Тоді звичніше було казати "товаришу", тому не всім сподобалось таке звучання. У тіктоці цю композицію використали до тренду, де замість звичних слів використовуємо ті, які зазвичай говорять літні люди: "мобілка", "кохфе", "цирк на дроті" та інші.

Vivienne Mort – Час

Пісня вийшла ще в далекому 2017 році та належить до альбому "Досвід". Що цікаво, на платформі ютуб чимало користувачів залишили коментарі, що завдячують саме тіктоку, який познайомив їх із такою прекрасною композицією. У самій соцмережі люди запровадили милий тренд з обіймами, поцілунками, тваринками та навіть з кадрами, де чоловіки рвуть бузок.

Народна пісня "А зорі, а зорі"

Сьогодні згадану пісню здебільшого виконують на застіллях і у більшості випадків співають під живий музичний супровід, який додає ще більшої атмосфери. Одним із найпопулярніших виконань вважається виступ популярного гурту 90-х років "Соколи".

Святослав Вакарчук – Оберіг

Ця композиція підкорила романтичні та сентиментальні душі в тіктоці. Попри те, що пісня вийшла ще у 2021 році, але пік її слави припав на сьогодення. Трек записувався у супроводі джазових музикантів, окремих учасників ОЕ та навіть вперше долучили вокалістку.

Пиріг – Гаї шумлять (1913)

Пісня покладена на слова однойменного вірша українського поета Павла Тичини, написаного у 1913 році. Авторство композиції належить Мар'яну Пирогу, лідеру "ГИЧ Оркестр" – група, яка перша в Україні поклала на музику Сосюру і Тичину.

Сама композиція набула зараз популярності через те, що її використали у новому серіалі "Одна родина". А користувачі у тіктоці так надихнулись сюжетом і піснею, що почали створювати атмосферні відео.

Гурт "Бойки" – Букет рожевих півоній

Оригінальна версія пісні належить Володимиру Войцеховському та Ользі Монастирській, які випустили трек ще 2 роки тому. Однак нове аранжування підкорило серця людей, що і стало причиною того, що в розпал цвітіння півоній, пісня набула шаленої популярності.

Підсумовуючи, можемо впевнено сказати, що завдяки популярній соцмережі суспільство отримує чимало українського контенту, який не тільки показує як може лунати наша музика, а й задає нових трендів, які знаходять схвалення серед тисячів людей.