Ось уже тиждень мережу заполонила пісня "Гаї шумлять" у виконанні Мар'яна Пирога. Користувачі використовують композицію під гарні та проникні кадри природи, життя і не тільки, пише Show 24.

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Що відомо про тренд

Днями серця українських телеглядачів підкорив серіал "Одна родина". Сюжет розповідає про дві родини, що ворогують – Куців і Романюків. Однак їхні діти, Оксана та Максим, наче українські Ромео і Джульєтта, намагаються створити міцний міст кохання, але доля приносить свої корективи у плани закоханих.

Упродовж всього серіалу іноді звучить пісня "Гаї шумлять", яка і стала символом кінострічки.

Користувачі настільки захопились мелодією, що почали створювати атмосферні відео у тіктокці. Суть тренду полягає в тому, щоб за основу використати вже згадану мелодію, а відеоряд доповнити кадрами природи, квітами, коханими, тваринками, створивши затишне відео, від якого віятиме комфортом і затишком.

Що відомо про пісню

Вона покладена на слова однойменного вірша українського поета Павла Тичини, написаного у 1913 році. Авторство композиції належить Мар'яну Пирогу, лідеру "ГИЧ Оркестр" – група, яка перша в Україні поклала на музику Сосюру і Тичину. Проєкт "Пиріг" у 2016 році презентував альбом, який повністю покладений на слова Тичини.

Пиріг – Гаї шумлять (1913): дивитись відео онлайн

Що цікаво, виконавець для запису альбому використав акустичну гітару, спів, а родзинкою залишив шум гаїв і спів пташок.