Трек Cheri, Cheri Lady німецького гурту Modern Talking не тільки отримав друге дихання у тіктоці, а й став символом дорогого стилю, який зачаровує вишуканістю та привабливістю. Що це за тренд, який збирає сотні тисяч уподобань, читайте в матеріалі Show 24.

До теми Що означає тренд directionally challenged, який завірусився у тіктоці: це може бути кожен із нас

Спершу розпочнемо зі стилю Old money, щоб краще вловити суть тренду. Отже, цей стиль давним-давно зародився у колі багатих родин. Образи складались із речей відомих та дорогих брендів, і в жодному разі не використовувались речі з яскравими кольорами.

Цей стиль також називають, як "тиха розкіш". Адже купуючи брендові речі в приглушених тонах, які складають базу гардероба, можна з легкістю злитись з іншими людьми, щоб не демонструвати величезні статки.

У тіктоці, здебільшого дівчата, використовують одяг у буденних кольорах, але водночас виглядають доволі дорого та стильно. Тому якщо бажаєте стати частинкою тренду, то формуйте образ у стилі Old money. Зазначимо, що для відео не обов'язково купляти брендовий одяг. Якщо гарно застилізувати уже наявний гардероб, то можна повноцінно влитись у категорію цього стилю.

Далі потрібно зробити легкий нюдовий макіяж та укладку волосся, щоб довершити образ. Тоді варто продумати над концепцією відео, адже у цьому тренді немає загального правила щодо того, який вигляд повинен мати відеоролик. Можете красиво пройтись чи додати танцювальні рухи, або ж спробуйте придумати дещо своє, що дозволить виділитись серед інших.

І найголовніше, не забудьте підставити на фон пісню Cheri, Cheri Lady, однак зазначимо, що в тіктоці використовують дві версії: оригінал і special dance version.

Що відомо про трек

Сингл вийшов у 1985 році, який став №1 у чартах Німеччини. Авторство усіх пісень Modern Talking належить Дітеру Болену. Попри те, що гурт два рази розпадався, їхні треки мають особливу впізнаваність і не схожі на інші.

Modern Talking – Cheri Cheri Lad: дивіться відео онлайн

До слова, на платформі юутб відео назбирало понад 632 мільйони переглядів. Тому зовсім не дивно, що у тіктоці ця пісня стала не тільки символом тренду, а й відродила моду на стильне минуле.