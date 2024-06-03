Користувачі вірусять оригінальні відео під музичний супровід Раїси Кириченко – Я козачка твоя. Що цікаво, цей тренд здебільшого популярний серед молоді, пише Show 24.
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Є декілька основних моментів, які варто знати при зніманні такого відео. Слід подумати над тим, який набір фраз хочете використати, щоб виділитись серед інших.
Наприклад, користувачі писали таке: "Коли замість телефон сказала мобілка", "Коли замість нічого собі сказала кіно і німці" або "Коли замість слова лате сказала "кохфе"" тощо.
Далі варто підібрати два зображення: одне – сучасне, або просто на білому фоні написати частину фрази, а друге – атмосферне, із предметами, які пам'ятаєте з дитинства, і додати другу частину речення. Наприклад, серед предметів можуть бути: старий телефон, халат у квіточку, бігуді, хустка тощо. І найголовніше – використати вже згадану пісню.
Скриншот з тіктоку kostiuchka12
Скриншот з тіктоку alyona.alyona.official
Скриншот з тіктоку ya_aap13
Скриншот з тіктоку solomia299
Скриншот з тіктоку iambboyko
Що відомо про пісню
Спершу була написана музика до композиції у 1991 році. За короткий проміжок часу український композитор Микола Збарацький почав наспівувати слова до пісні. Прообразом козачки стала учасниця культорологічного походу "Козацькими шляхами" Світлана Нестеренко (Сташкевич).
Першими виконавцями були Надія Галковська та хор товариства "Просвіта". Однак українцям припало до душі виконання Раїси Кириченко, якій запропонував виконати пісню "Я козачка твоя" композитор Анатолій Пашкевич.
Раїса Кириченко – Я козачка твоя: дивитись відео онлайн
Прем'єра відбулася в новорічну ніч 1 січня 1992 року на Першому національному каналі.