Користувачі вірусять оригінальні відео під музичний супровід Раїси Кириченко – Я козачка твоя. Що цікаво, цей тренд здебільшого популярний серед молоді, пише Show 24.

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Є декілька основних моментів, які варто знати при зніманні такого відео. Слід подумати над тим, який набір фраз хочете використати, щоб виділитись серед інших.

Наприклад, користувачі писали таке: "Коли замість телефон сказала мобілка", "Коли замість нічого собі сказала кіно і німці" або "Коли замість слова лате сказала "кохфе"" тощо.

Далі варто підібрати два зображення: одне – сучасне, або просто на білому фоні написати частину фрази, а друге – атмосферне, із предметами, які пам'ятаєте з дитинства, і додати другу частину речення. Наприклад, серед предметів можуть бути: старий телефон, халат у квіточку, бігуді, хустка тощо. І найголовніше – використати вже згадану пісню.

Скриншот з тіктоку kostiuchka12

Скриншот з тіктоку alyona.alyona.official

Скриншот з тіктоку ya_aap13

Скриншот з тіктоку solomia299