Роки, коли Україна не виступала на Євробаченні: причини таких рішень

Україна бере участь у пісенному конкурсі Євробачення з 2003 року. За цей час ми здобули три перемоги. Водночас були й роки, коли наша держава не виступала на Євробаченні.

Нараховується лише три рази, коли Україна не брала участь у конкурсі. Детальніше про причини таких рішень, розповість Show 24.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

2015 рік

Вперше за всю історію конкурсу Україна відмовилася від участі у ньому. Річ у тім, що у 2014 році розпочалася російсько-українська війна водночас з окупацією півострова Крим. Через це з'явилася необхідність економії державних коштів і відбувся стрімкий перехід на суспільне мовлення.

Таке рішення ухвалила Національна телекомпанія України (НТКУ) разом з Європейською мовною спілкою. Однак, вже 25 травня 2015 року генеральний директор НТКУ Зурабі Алсанія повідомив про участь України в Євробаченні наступного року.

Втім, така перерва принесла у 2016 році другу перемогу Україні. Тоді головний приз взяла співачка Джамала, яка виконала пісню "1944", на написання якої артистку надихнула розповідь бабусі про кримських татар.



Джамала перемогла на Євробаченні-2016 / Фото з офіційної сторінки конкурсу

2019 рік

У цьому році традиційно пройшов національний відбір на Євробачення. За його підсумками переможницею стала співачка Maruv з треком "Siren Song". Одразу після фіналу артистці дали два дні на ознайомлення з контрактом, який щороку підписує представник України.

Однак, пізніше стало відомо, що сторони не дійшли згоди через умови договору. Тому Maruv вирішила відмовитися від перемоги.



Maruv на нацвідборі 2019 року / Фото Суспільне Євробачення

Після цього Суспільне мовлення звернулося до гуртів Freedom Jazz та KAZKA, які посіли друге та третє місця, втім вони теж відхилили пропозицію. Інші фіналісти: гурт "Brunettes Shoot Blondes", Yuko та Anna-Maria не висловили своєї позиції щодо бажання поїхати на тогорічне Євробачення.



Сергій Притула з учасниками нацвідбору 2019 / Фото з інстаграму ведучого

Вже у лютому 2019 року НСТУ повідомило про скасування своєї заявки на участь у пісенному конкурсі через відсутність домовленості сторін.

2020 рік

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A з піснею "Соловей" посів перше місце. Він отримав найвищу кількість балів за результатами голосування як суддів, так і глядачів. Гурт мав представляти Україну на конкурсі в Роттердамі, що у Нідерландах, у першому півфіналі 12 травня.



Гурт Go_A перемогли на нацвідборі / Фото Уніан

Однак, 18 березня Європейська мовна спілка повідомила, що пісенний конкурс не відбудеться через пандемію коронавірусу. Того ж дня НСТУ повідомила, що гурт представить Україну і на Євробаченні-2021 також.

Після скасування пісенного конкурсу Європейська мовна спілка та її нідерландські члени провели 16 травня онлайн-концерт "Євробачення: Європо, запали світло", який відбувся на заміну традиційного конкурсу.



Євробачення 2020 / Фото з офіційного сайту конкурсу

А вже 7 травня стартує перший півфінал цьогорічного Євробачення у місті Мальме, Швеція. Саме цього дня виступатимуть представниці від України alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.