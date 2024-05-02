Нараховується лише три рази, коли Україна не брала участь у конкурсі. Детальніше про причини таких рішень, розповість Show 24.

Не пропустіть alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

2015 рік

Вперше за всю історію конкурсу Україна відмовилася від участі у ньому. Річ у тім, що у 2014 році розпочалася російсько-українська війна водночас з окупацією півострова Крим. Через це з'явилася необхідність економії державних коштів і відбувся стрімкий перехід на суспільне мовлення.

Таке рішення ухвалила Національна телекомпанія України (НТКУ) разом з Європейською мовною спілкою. Однак, вже 25 травня 2015 року генеральний директор НТКУ Зурабі Алсанія повідомив про участь України в Євробаченні наступного року.

Втім, така перерва принесла у 2016 році другу перемогу Україні. Тоді головний приз взяла співачка Джамала, яка виконала пісню "1944", на написання якої артистку надихнула розповідь бабусі про кримських татар.

Джамала перемогла на Євробаченні
Джамала перемогла на Євробаченні-2016 / Фото з офіційної сторінки конкурсу

2019 рік

У цьому році традиційно пройшов національний відбір на Євробачення. За його підсумками переможницею стала співачка Maruv з треком "Siren Song". Одразу після фіналу артистці дали два дні на ознайомлення з контрактом, який щороку підписує представник України.

Однак, пізніше стало відомо, що сторони не дійшли згоди через умови договору. Тому Maruv вирішила відмовитися від перемоги.

Maruv на нацвідборі 2019 року
Maruv на нацвідборі 2019 року / Фото Суспільне Євробачення

Після цього Суспільне мовлення звернулося до гуртів Freedom Jazz та KAZKA, які посіли друге та третє місця, втім вони теж відхилили пропозицію. Інші фіналісти: гурт "Brunettes Shoot Blondes", Yuko та Anna-Maria не висловили своєї позиції щодо бажання поїхати на тогорічне Євробачення.

Сергій Притула з учасниками нацвідбору 2019
Сергій Притула з учасниками нацвідбору 2019 / Фото з інстаграму ведучого

Вже у лютому 2019 року НСТУ повідомило про скасування своєї заявки на участь у пісенному конкурсі через відсутність домовленості сторін.

2020 рік

У фіналі Нацвідбору на Євробачення-2020 гурт Go_A з піснею "Соловей" посів перше місце. Він отримав найвищу кількість балів за результатами голосування як суддів, так і глядачів. Гурт мав представляти Україну на конкурсі в Роттердамі, що у Нідерландах, у першому півфіналі 12 травня.

Гурт Go_A перемогли на нацвідборі
Гурт Go_A перемогли на нацвідборі / Фото Уніан

Однак, 18 березня Європейська мовна спілка повідомила, що пісенний конкурс не відбудеться через пандемію коронавірусу. Того ж дня НСТУ повідомила, що гурт представить Україну і на Євробаченні-2021 також.

Після скасування пісенного конкурсу Європейська мовна спілка та її нідерландські члени провели 16 травня онлайн-концерт "Євробачення: Європо, запали світло", який відбувся на заміну традиційного конкурсу.

Євробачення 2020
Євробачення 2020 / Фото з офіційного сайту конкурсу

А вже 7 травня стартує перший півфінал цьогорічного Євробачення у місті Мальме, Швеція. Саме цього дня виступатимуть представниці від України alyona alyona і Jerry Heil з піснею Teresa & Maria.