Насчитывается всего три раза, когда Украина не участвовала в конкурсе. Подробнее о причинах таких решений, расскажет Show 24.

Не пропустите alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

2015 год

Впервые за всю историю конкурса Украина отказалась от участия в нем. Дело в том, что в 2014 году началась российско-украинская война одновременно с оккупацией полуострова Крым. Из-за этого появилась необходимость экономии государственных средств и произошел стремительный переход на общественное вещание.

Такое решение приняла Национальная телекомпания Украины (НТКУ) вместе с Европейским вещательным союзом. Однако, уже 25 мая 2015 года генеральный директор НТКУ Зураби Алсания сообщил об участии Украины в Евровидении в следующем году.

Впрочем, такой перерыв принес в 2016 году вторую победу Украине. Тогда главный приз взяла певица Джамала, которая исполнила песню "1944", на написание которой артистку вдохновил рассказ бабушки о крымских татарах.



Джамала победила на Евровидении-2016 / Фото с официальной страницы конкурса

2019 год

В этом году традиционно прошел национальный отбор на Евровидение. По его итогам победительницей стала певица Maruv с треком "Siren Song". Сразу после финала артистке дали два дня на ознакомление с контрактом, который ежегодно подписывает представитель Украины.

Однако, позже стало известно, что стороны не пришли к согласию из-за условий договора. Поэтому Maruv решила отказаться от победы.



Maruv на нацотборе 2019 года / Фото Общественное Евровидение

После этого Общественное вещание обратилось к группам Freedom Jazz и KAZKA, которые заняли второе и третье места, впрочем они тоже отклонили предложение. Другие финалисты: группа "Brunettes Shoot Blondes", Yuko и Anna-Maria не выразили своей позиции относительно желания поехать на Евровидение.



Сергей Притула с участниками нацотбора 2019 / Фото из инстаграмма ведущего

Уже в феврале 2019 года НТКУ сообщило об отмене своей заявки на участие в песенном конкурсе из-за отсутствия договоренности сторон.

2020 год

В финале Нацотбора на Евровидение-2020 группа Go_A с песней "Соловей" заняла первое место. Она получила наивысшее количество баллов по результатам голосования как судей, так и зрителей. Группа должна была представлять Украину на конкурсе в Роттердаме, что в Нидерландах, в первом полуфинале 12 мая.



Группа Go_A победили на нацотборе / Фото Униан

Однако, 18 марта Европейский вещательный союз сообщил, что песенный конкурс не состоится из-за пандемии коронавируса. В тот же день НТКУ сообщила, что группа представит Украину и на Евровидении-2021 также.

После отмены песенного конкурса Европейский вещательный союз и его нидерландские члены провели 16 мая онлайн-концерт "Евровидение: Европа, зажги свет", который состоялся на замену традиционного конкурса.



Евровидение 2020 / Фото с официального сайта конкурса

А уже 7 мая стартует первый полуфинал нынешнего Евровидения в городе Мальме, Швеция. Именно в этот день будут выступать представительницы от Украины alyona alyona і Jerry Heil с песней Teresa & Maria.