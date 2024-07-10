Раніше він розповів про снаряд з промовистим надписом "За Охматдит", який, ймовірно, планував запустити на позиції ворога. Тепер відомо, що співак таки втілив задумане.

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Андрій опублікував відео, на якому помітно спочатку замасковану гармату, а згодом процес її вибуху. Цей ролик він поширив на наступний день після удару по лікарні, внаслідок якого загинуло двоє людей.

Андрій Хливнюк помстився росіянам за Охматдит / Відео з інстаграм-сторіс

Відомо, що від початку вторгнення артист вступив до лав Збройних Сил України. Спеціалізація співака – повітряна розвідка. Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher. Водночас музикант є командиром одного з підрозділів, що дозволяє йому поєднати службу та творчу діяльність.

Нагадаємо, 8 липня росіяни вдарили по Києву, внаслідок чого постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Шевченківському районі міста. Ракета влучила у корпус, де перебували важкохворі діти. Загалом було пошкоджено 5 корпусів лікарні. На момент удару в закладі перебувало 600 пацієнтів. Серед загиблих – двоє людей.