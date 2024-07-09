Хтось прокоментував обстріл клініки та поширив збори коштів для відновлення лікарні. Водночас були ті зірки, які вирішили, що мовчання буде цілком достатньо.

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Так, співак-втікач Олег Винник, який після початку вторгнення зник з інформаційного простору, вкотре ніяк не висловився про обстріл України, зокрема дитячої лікарні. Чоловік раніше пояснював, що не говоритиме про війну, оскільки впевнений, що його ніхто не слухатиме, адже він перебуває за кордоном.

Водночас хореограф Влад Яма, який перебуває у США з родиною, таки згадав про Київ. Він опублікував кадр, де помітно зруйновану будівлю лікарні, та англійською мовою зазначив про факт влучення ракети у дитячу клініку.



Влад Яма про удар по "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Своєю чергою екскоханий Ксенії Мішиної, Олександр Еллерт, який проживає також в Америці, показав фото та відео після ракетної атаки по "Охматдиту". Зокрема він поділився кадрами, на яких маленьких дітей-пацієнтів клініки евакуювали з будівлі.



Олександр Еллерт про удар по "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Продюсер Потап, який наразі подорожує Європою, опублікував відео, де видно момент влучання ракети в будівлю лікарні. Він поцікавився, чи вистачить цих кадрів для того, щоб заборонити росіянам брати участь в Олімпійських іграх. Щоправда, репер зробив репост публікації гімнастки Ганни Різатдінової.

До того ж актор Дмитро Ступка, який перебуває в США та не планує повертатися в Україну, поділився серією фото та відео, на яких помітні наслідки ракетної атаки по дитячій клініці. Також він поширив збори коштів для відновлення "Охматдиту".



Дмитро Ступка про удар по "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Репер Kyivstoner, який виїхав до США, показав фото після обстрілу Києва. Артист розповсюдив збір грошей для підтримки дитячої лікарні.



Kyivstoner про удар по "Охматдиту" / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, 8 липня росіяни здійснили ракетний удар по Києву внаслідок якого постраждала дитяча лікарня "Охматдит" у Шевченківському районі міста. Снаряд влучив у корпус, де перебували важкохворі діти. Загалом було пошкоджено 5 корпусів лікарні. На момент удару в закладі перебувало 600 пацієнтів, а загинуло двоє людей.