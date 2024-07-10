Ранее он рассказал о снаряде с красноречивой надписью "За Охматдет", который, вероятно, планировал запустить на позиции врага. Теперь известно, что певец таки воплотил задуманное.

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Андрей опубликовал видео, на котором заметно сначала замаскированную пушку, а затем процесс ее взрыва. Этот ролик он распространил на следующий день после удара по больнице, в результате которого погибли два человека.

Андрей Хлывнюк отомстил россиянам за Охматдет / Видео из инстаграм-сторис

Известно, что с начала вторжения артист вступил в ряды Вооруженных Сил Украины. Специализация певца – воздушная разведка. Хлывнюк является пилотом ударного дрона Punisher. В то же время музыкант является командиром одного из подразделений, что позволяет ему совместить службу и творческую деятельность.

Напомним, 8 июля россияне ударили по Киеву, в результате чего пострадала детская больница "Охматдет" в Шевченковском районе города. Ракета попала в корпус, где находились тяжелобольные дети. Всего было повреждено 5 корпусов больницы. На момент удара в заведении находилось 600 пациентов. Среди погибших – два человека.