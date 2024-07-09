Він помстився за поранених та загиблих. Артист у соцмережах показав, як це зробив.

До теми "Під завалами люди": на тлі атаки по "Охматдиту" зірки зі щемом згадали свої виступи в лікарні

Андрій Хливнюк поширив світлину зі снарядом з промовистим написом "За Охматдит".

Трансформуйте свою лють в дію. Забезпечуйте військо,

– закликав військовий.

Андрій Хливнюк відреагував на обстріл "Охматдиту" / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Для довідки! З початком повномасштабного російського вторгнення музикант активно долучився до захисту України. Він служить на Херсонському напрямку, де спеціалізується на повітряній розвідці. Хливнюк є пілотом ударного дрона вітчизняного виробництва "Punisher". Артист також обіймає командну посаду, керуючи підрозділом та двома екіпажами, що дає йому має можливість поєднувати військову службу з концертною діяльністю.

Раніше у МОЗ України заявили, під час обстрілу в лікарні перебувало понад 600 пацієнтів і стільки ж персоналу. Наразі відомо, що в результаті ракетного удару по "Охматдиту" загинули 2 людини, понад 50 отримали поранення. Серед постраждалих – 7 дітей.