Образ амазонки та згадка про Маріуполь: якими були перемоги України на Євробаченні

Україна 18 разів брала участь у Євробаченні. Це єдина країна, яка щоразу потрапляла до гранд-фіналу. З моменту дебюту у 2003 році вона тричі здобула перемогу і ще двічі отримала друге місце у музичному конкурсі.

Упродовж усіх років участі в конкурсі представники України показували гарні результати та дивували європейську публіку. Show 24 пропонує пригадати, якими були саме перемоги України у музичному конкурсі.

Цікаво alyona alyona й Jerry Heil: що відомо про представниць України на Євробаченні-2024

Гуцульська музика та шалені ритми: тріумф Руслани

Руслана була другою співачкою після Олександра Пономарьова, що взяла участь у Євробаченні від України. У цьому році представницю обирала художня рада НТКУ, міркуючи між Ані Лорак та Русланою. Оскільки остання випустила цілий альбом з елементами гуцульської музики, ставку зробили саме на неї.

Руслана влаштувала драйвовий виступ з піснею Wild Dances, одягнена у шкіряний костюм з хутряною накидкою, що нагадувало образ амазонки. Постановку доповнювали українські музичні інструменти, зокрема трембіта. Це була найперша перемога України на Євробаченні.

Руслана – Wild Dances: дивіться відео онлайн

Щемка історія, що торкнулась серця кожного: перемога Джамали

Україна не взяла участь у 2015 році через війну, а вже наступного року відбувся Нацвідбір у форматі, який знайомий нам зараз. Головним конкурентом Джамали був гурт The Hardkiss: учасники навіть отримали однакову кількість балів, але право представити Україну здобула Джамала. Адже вона отримала більше балів від глядачів.

Виступ Джамали з піснею "1944" став найкращим не тільки в історії України, але і Євробачення загалом. Співачка присвятила пісню трагічним подіям минулого, які не повинні повторитися знову. На написання композиції зірку надихнули розповіді її бабусі про депортацію кримських татар та анексія Криму. Так вперше на сцені Євробачення прозвучала кримськотатарська мова.

Попри те, що росіяни заявляли про політизованість тексту, Європейська мовна спілка визнала, що трек не порушив правил конкурсу. Джамала отримала 534 бали та омріяну перемогу.

Джамала – 1944: дивіться відео онлайн

Пісня про маму на тлі подій війни: перемога Kalush Orchestra

За лічені тижні до повномасштабного вторгнення українці обговорювали Нацвідбір на Євробачення, що відбувався з гучним скандалом через перемогу Аліни Паш і неточності з оголошенням балів. Співачку зрештою дискваліфікували через підробку документів щодо її візиту до окупованого Криму. Так право представити Україну здобули Kalush Orchestra, що після відбору вимагали показати протокол з оголошенням результатів.

До слова alyona alyona та Jerry Heil представлять Україну на Євробаченні-2024: текст і переклад пісні

Конкурсна пісня колективу – Stefania – це композиція, присвячена усім матерям і зокрема мамі соліста Олега Псюка, Стефанії. Але з початком великої війни вона отримала нові сенси. Повномасштабне вторгнення не стало на заваді Україні взяти участь у Євробаченні. Навпаки, музичний конкурс став культурним майданчиком, щоб говорити про війну та наголошувати на важливості допомоги.

Дуже важливим і незабутнім був момент, коли після виступу Олег закликав про допомогу Маріуполю й "Азовсталі". У мережі захвилювалися, чи не призведе це до дискваліфікації, але цього не сталося. Україна здобула знакову перемогу, яка зворушила до сліз навіть тих, хто не слідкував за конкурсом. Цей тріумф приніс і матеріальну користь для війська, адже кубок Євробачення та рожеву панаму соліста розіграли на аукціоні.

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Цього року Україну на Євробаченні представить дует Jerry Heil та alyona alyona. Виконавиці виступатимуть у першому півфіналі, що відбудеться 7 травня.