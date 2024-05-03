На протяжении всех лет участия в конкурсе представители Украины показывали хорошие результаты и удивляли европейскую публику. Show 24 предлагает вспомнить, какими были именно победы Украины в музыкальном конкурсе.

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Гуцульская музыка и бешеные ритмы: триумф Русланы

Руслана была второй певицей после Александра Пономарева, принявшей участие в Евровидении от Украины. В этом году представительницу выбирал художественный совет НТКУ, рассуждая между Ани Лорак и Русланой. Поскольку последняя выпустила целый альбом с элементами гуцульской музыки, ставку сделали именно на нее.

Руслана устроила драйвовое выступление с песней Wild Dances, одета в кожаный костюм с меховой накидкой, что напоминало образ амазонки. Постановку дополняли украинские музыкальные инструменты, в частности трембита. Это была самая первая победа Украины на Евровидении.

Руслана – Wild Dances: смотрите видео онлайн

Щемящая история, что коснулась сердца каждого: победа Джамалы

Украина не приняла участие в 2015 году из-за войны, а уже в следующем году состоялся Нацотбор в формате, который знаком нам сейчас. Главным конкурентом Джамалы была группа The Hardkiss: участники даже получили одинаковое количество баллов, но право представить Украину получила Джамала. Ведь она получила больше баллов от зрителей.

Выступление Джамалы с песней "1944" стало лучшим не только в истории Украины, но и Евровидения в целом. Певица посвятила песню трагическим событиям прошлого, которые не должны повториться снова. На написание композиции звезду вдохновили рассказы ее бабушки о депортации крымских татар и аннексия Крыма. Так впервые на сцене Евровидения прозвучал крымскотатарский язык.

Несмотря на то, что россияне заявляли о политизированности текста, Европейский вещательный союз признал, что трек не нарушил правил конкурса. Джамала получила 534 балла и желанную победу.

Джамала – 1944: смотрите видео онлайн

Песня о маме на фоне событий войны: победа Kalush Orchestra

За считанные недели до полномасштабного вторжения украинцы обсуждали Нацотбор на Евровидение, проходивший с громким скандалом из-за победы Алины Паш и неточности с объявлением баллов. Певицу в конце концов дисквалифицировали из-за подделки документов относительно ее визита в оккупированный Крым. Так право представить Украину получили Kalush Orchestra, что после отбора требовали показать протокол с объявлением результатов.

К слову alyona alyona и Jerry Heil представят Украину на Евровидении-2024: текст и перевод песни

Конкурсная песня коллектива – Stefania – это композиция, посвящена всем матерям и в частности маме солиста Олега Псюка, Стефании. Но с началом большой войны она получила новые смыслы. Полномасштабное вторжение не помешало Украине принять участие в Евровидении. Наоборот, музыкальный конкурс стал культурной площадкой, чтобы говорить о войне и подчеркивать важность помощи.

Очень важным и незабываемым был момент, когда после выступления Олег призвал о помощи Мариуполю и "Азовстали". В сети заволновались, не приведет ли это к дисквалификации, но этого не произошло. Украина одержала знаковую победу, которая растрогала до слез даже тех, кто не следил за конкурсом. Этот триумф принес и материальную пользу для войска, ведь кубок Евровидения и розовую панаму солиста разыграли на аукционе.

Kalush Orchestra – Stefania: смотрите видео онлайн

В этом году Украину на Евровидении представит дуэт Jerry Heil и alyona alyona. Исполнительницы будут выступать в первом полуфинале, который состоится 7 мая.