Учасник гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до Нацгвардії: фото з навчань

8 червня 2024, 11:26
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Учасник гурту "Жадан і Собаки" розповів про вступ до лав Нацгвардії. Як і лідер колективу, він приєднався до лав "Хартії".

Сергій Жадан днями повідомив, що мобілізувався, – а разом із ним ще двоє учасників гурту. Серед них вокаліст і гітарист колективу Євген Турчинов.

До слова Вже давно збиралися, – Сергій Жадан розповів, чому вирішив мобілізуватися до Нацгвардії

Український музикант Євген Турчинов розповів, що поповнив Сили Оборони, на особистій сторінці. Він опублікував фото з військового вишколу, який зараз проходить. Вокаліст показався у формі та зі зброєю в руках. 

Вступив до лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Проходжу навчання,
– розповів Євген Турчинов.


Євген Турчинов / Фото з інстаграму Євгена Турчинова

Сергій Жадан мобілізувався

  • Журналістка Марія Малевська розповіла про бажання Сергія Жадана мобілізуватися ще у березні цього року. Він розповів їй про це в особистій розмові, але офіційної заяви ще не робив.
  • Вже 6 червня письменник і поет опублікував фото у військовій формі та повідомив про вступ до 13 окремої бригади Нацгвардії "Хартія".
  • Сергій Жадан розповів, що збирався мобілізуватися вже давно. Ще від зими вони проходили ВЛК та готувалися до вступу в Сили Оборони. Саме "Хартію" Жадан обрав тому, що постійно опікувався забезпеченням бригади.

Автор: Марія Касій