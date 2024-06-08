Учасник гурту "Жадан і Собаки" мобілізувався до Нацгвардії: фото з навчань
8 червня 2024, 11:26Читать новость на русском
Учасник гурту "Жадан і Собаки" розповів про вступ до лав Нацгвардії. Як і лідер колективу, він приєднався до лав "Хартії".
Сергій Жадан днями повідомив, що мобілізувався, – а разом із ним ще двоє учасників гурту. Серед них вокаліст і гітарист колективу Євген Турчинов.
До слова Вже давно збиралися, – Сергій Жадан розповів, чому вирішив мобілізуватися до Нацгвардії
Український музикант Євген Турчинов розповів, що поповнив Сили Оборони, на особистій сторінці. Він опублікував фото з військового вишколу, який зараз проходить. Вокаліст показався у формі та зі зброєю в руках.
Вступив до лав 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія". Проходжу навчання,
– розповів Євген Турчинов.
Євген Турчинов / Фото з інстаграму Євгена Турчинова
Сергій Жадан мобілізувався
- Журналістка Марія Малевська розповіла про бажання Сергія Жадана мобілізуватися ще у березні цього року. Він розповів їй про це в особистій розмові, але офіційної заяви ще не робив.
- Вже 6 червня письменник і поет опублікував фото у військовій формі та повідомив про вступ до 13 окремої бригади Нацгвардії "Хартія".
- Сергій Жадан розповів, що збирався мобілізуватися вже давно. Ще від зими вони проходили ВЛК та готувалися до вступу в Сили Оборони. Саме "Хартію" Жадан обрав тому, що постійно опікувався забезпеченням бригади.