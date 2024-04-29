За словами Дмитра, театр допомагає людям абстрагуватися від війни. Також хореограф розповів про свою місію як артиста.

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Чи готовий Коляденко піти на фронт

Шоумен зазначив, що перебуває на військовому обліку. Якщо Дмитро отримає повістку, то він не буде тікати й піде на фронт.

Я на обліку. Все чесно. Всі знають, що я у Києві. Я тут. Якщо прийде повістка, звісно, я буду там. Це мій обов'язок. Я ж чоловік,

– розповів Коляденко.

До того ж артист наразі працює в театрі та створює нові постановки. Шоумен поділився, що під час вторгнення вистави допомагають людям абстрагуватися від війни та отримати "бальзам на душу".

Зараз я роблю все правильно. Беру участь у виставах. У мене є така місія – допомагати людям зі сцени. Ми, актори, як психологи. Зараз аншлаги по всій Україні, бо вистави дають світло. Мені здається, що це правильно бути мені поки на сцені і тішити глядача України,

– зізнався артист.

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