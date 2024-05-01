Світлина викликала суспільний резонанс. Деякі користувачі після цього почали відкрито засуджувати хореографа.
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Яке фото опублікував Яма
У своїх соцмережах Влад опублікував архівний кадр, на якому одягнений у білу сорочку та сині джинси. Однак, при цьому він позує під водою у басейні. Яма зазначив, що це фото було зроблено у 2012 році в Ялті. Чоловік підписав світлину привітанням з Міжнародним днем танцю.
Дякую танцям і вчителям! Міжнародний день танцю. Ялта, 2012,
– написав хореограф.
Реакція мережі
Новий пост Ями викликав цілу дискусію в мережі. Так, деякі користувачі привітали танцівника у відповідь зі святом, а інші – відкрито засудили Влада за втечу до США.
- "Як життя? Мабуть, все класно, спокійно?";
- "Вітаю вас!";
- "Ні про що";
- "Треба, щоб медійна людина, яка здобула собі ім'я та кар'єру завдяки Україні, працювала на перемогу України, а не сиділа в Маямі на пляжі";
- "Який креативний кадр, вітаю".
Що відомо про виїзд Ями до США
- Хореограф та суддя "Танців із зірками" покинув територію України у перші години після повномасштабного вторгнення. За словами Влада, йому вдалося це зробити до обмеження виїзду чоловікам призовного віку.
- Яма разом із дружиною та сином перебуває в Маямі, що в США. Там чоловік з початку 2023 року влаштувався тренером з танців.
- У своєму блозі він активно ділиться безтурботним та комфортним життям в Америці, за що часто отримує хейт від українців.