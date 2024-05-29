Вперше за довгий час: Тоня Матвієнко розсекретила, де зараз і чим займаються її брати

Українська співачка Тоня Матвієнко має двох рідних братів – Андрія та Івана. Артистка зізналася, де перебувають і чим займаються чоловіки.

Попри те, що виконавиця рідко, коли ділиться інформацією про свою сім'ю, вона розповіла, що досі не може відпустити покійну матір. За словами Тоні, досі відчувається присутність рідної мами.

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Матвієнко зазначила, що її брати проживають в Україні, де кожен з них займається своєї діяльністю. Так, Іван є іконописцем і художником. Як зізналася Тоня, чоловік свідомо поставився до вибору своєї професії. Водночас Іван щасливий, що обрав шлях священнослужителя.

Заведено вважати, що людина йде до монастиря, коли в її житті щось сталося. У випадку з Іваном все зовсім не так. Він йшов до цього рішення довго, роками. Його життя дуже цікаве. І найголовніше – він щасливий,

– поділилася артистка.

Матвієнко також має молодшого брата Андрія. Він служить у лавах Нацгвардії. Тоня намагається якомога частіше бачитися з братами.

Андрій, ще один мій брат, зараз служить у Нацгвардії. Ми бачимося – вони приїжджають до нас у гості,

– розповіла співачка.

Що відомо про родину Тоні Матвієнко