Водночас Тоня поділилася, що життя її батька змінилося після смерті його дружини. Так, він тепер проживає разом з виконавицею в одному будинку.

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Що розповіла Матвієнко про свою доньку

За словами Тоні, Уляна захоплюється сферою кіно, а саме режисурою. Так, дівчина активно вдосконалює свої навички у цьому напрямі.

Ба більше, донька зірки разом з коханим живе у квартирі окремо від Тоні. Артистка зазначила, що іноді дуже сумує за Уляною. Однак, жінка схвалює вибір самостійного життя доньки.

Мені її дуже не вистачає, але вона вже доросла дівчина і в неї повинне бути своє життя. Мені потрібно навчитися жити без мами й без Уляни,

– зізналася Матвієнко.

Водночас Тоня розповіла, що батько живе разом з нею у будинку. До того ж, після смерті її знаменитої мами, він допомагає співачці з донькою Ніною.

Тато каже, що "хто ж мене старенького буде доглядати". А так зараз він і з Ніною може допомогти. Раніше здебільшого були дівчата, а тепер одні чоловіки. Нехай командують,

– зазначила артистка.

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