Водночас Тоня поділилася, що життя її батька змінилося після смерті його дружини. Так, він тепер проживає разом з виконавицею в одному будинку.
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Що розповіла Матвієнко про свою доньку
За словами Тоні, Уляна захоплюється сферою кіно, а саме режисурою. Так, дівчина активно вдосконалює свої навички у цьому напрямі.
Ба більше, донька зірки разом з коханим живе у квартирі окремо від Тоні. Артистка зазначила, що іноді дуже сумує за Уляною. Однак, жінка схвалює вибір самостійного життя доньки.
Мені її дуже не вистачає, але вона вже доросла дівчина і в неї повинне бути своє життя. Мені потрібно навчитися жити без мами й без Уляни,
– зізналася Матвієнко.
Водночас Тоня розповіла, що батько живе разом з нею у будинку. До того ж, після смерті її знаменитої мами, він допомагає співачці з донькою Ніною.
Тато каже, що "хто ж мене старенького буде доглядати". А так зараз він і з Ніною може допомогти. Раніше здебільшого були дівчата, а тепер одні чоловіки. Нехай командують,
– зазначила артистка.
Інтерв'ю Тоні Матвієнко: дивіться відео онлайн
Що відомо про дітей Тоні Матвієнко
- Старшу доньку Уляну артистка народила у 16 років. Наразі 25-річна дівчина займається режисурою та проживає разом з коханим, окремо від зіркової мами.
- Тоня і Арсен Мірзоян мають спільну доньку Ніну. Дівчинці 8 років.
- Водночас у чоловіка Матвієнко є ще двоє синів від попереднього шлюбу.