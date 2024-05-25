Народна артистка України Ніна Матвієнко померла у жовтні минулого року. З того часу минуло вже понад пів року, тож донька співачки розповіла про свій стан.

До слова Тоня Матвієнко розсекретила подробиці шлюбу з ексчоловіком, від якого завагітніла у 17 років

Тоня Матвієнко про сум за мамою

Виконавиця розповіла, що досі немає відчуття, що її мати пішла з життя. Адже Тоня відчуває її присутність.

Я нещодавно зрозуміла, що, коли я співаю, відчуваю зв'язок із мамою. Тобто через пісню я з нею зустрічаюся на сцені. Я ніколи не думала, що так можна. Найважче співати "Квітка Душа". У мене цього відчуття немає, що вона пішла. Таке враження, що вона поїхала на гастролі,

– поділилась Матвієнко.

Тоня Матвієнко зізналась, що дуже чекала на те, щоб зустрітися з мамою у сні. Вперше це сталося через 2 місяці після її смерті.

"Зараз мені сняться спогади дитинства. Вона не говорить там мені, ніби я згадую про неї. Я її ще не відпускаю, я навіть речі її не прибрала з кімнати. Я тепер зрозуміла сенс слова вічність. Вона ніби скрізь", – зауважила співачка.

Як Тоня Матвієнко переживала втрату