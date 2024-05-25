Народна артистка України Ніна Матвієнко померла у жовтні минулого року. З того часу минуло вже понад пів року, тож донька співачки розповіла про свій стан.
До слова Тоня Матвієнко розсекретила подробиці шлюбу з ексчоловіком, від якого завагітніла у 17 років
Тоня Матвієнко про сум за мамою
Виконавиця розповіла, що досі немає відчуття, що її мати пішла з життя. Адже Тоня відчуває її присутність.
Я нещодавно зрозуміла, що, коли я співаю, відчуваю зв'язок із мамою. Тобто через пісню я з нею зустрічаюся на сцені. Я ніколи не думала, що так можна. Найважче співати "Квітка Душа". У мене цього відчуття немає, що вона пішла. Таке враження, що вона поїхала на гастролі,
– поділилась Матвієнко.
Тоня Матвієнко зізналась, що дуже чекала на те, щоб зустрітися з мамою у сні. Вперше це сталося через 2 місяці після її смерті.
"Зараз мені сняться спогади дитинства. Вона не говорить там мені, ніби я згадую про неї. Я її ще не відпускаю, я навіть речі її не прибрала з кімнати. Я тепер зрозуміла сенс слова вічність. Вона ніби скрізь", – зауважила співачка.
Як Тоня Матвієнко переживала втрату
- Герой України та народна артистка Ніна Матвієнко померла у жовтні 2023 року. Відтоді її доньці Тоні доводиться жити без найріднішої людини.
- Перші тижні після втрати Тоня Матвієнко не могла спати й переживала сильний шок і стрес. Співачка розповіла, що закрилась у собі, майже не їла і приймала снодійні. Зіркова донька змогла знайти розраду у своїй близьких та друзях, які не давали залишатись наодинці з думками.
- На щастя, Тоні Матвієнко вдалося зберегти творчий спадок Ніни Матвієнко. Її диски зберігалися просто в пакетах, тож напередодні втрати артистка звернулась до лейбла, підписала контракт. Весь спадок Ніни Митрофанівни є на музичних платформах.