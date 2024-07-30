Хочеться народити, – Тіна Кароль неочікувано заговорила про материнство

Українська співачка Тіна Кароль приховує від прихильників подробиці особистого життя. Однак, хейт через відео про йогу змусив артистку розкрити деякі таємниці.

Відомо, що виконавиця підтримує активний спосіб життя та займається спортом. Зокрема, вона полюбляє йогу та демонструє шанувальникам результати плідної праці над собою.

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Так, під одним з відео Кароль, яке стосувалося її тренувань, підписники висловили свої думки щодо фігури зірки. Деякі з них заявили, що артистка схудла за допомогою препарату "Оземпік", а вправи замість неї виконує дублерка. Тіна спокійно відреагувала на негативні коментарі.

Вона з гумором спростувала всі чутки та запевнила, що планує ще поповнення в родині. Водночас співачка порадила хейтерам, які не знають, що їм ще негативного написати – помити руки.

Оземпік. А що це? А, це те, що всі колють. Удачі! Мені ще хочеться когось народити. Красиве, гарне, маленьке,

– наголосила Тіна.

Оземпік – препарат у вигляді ін'єкції, який використовують для лікування діабету другого типу в дорослих. Речовина стимулює секрецію інсуліну, знижує рівень цукру в крові та впливає на центри голоду в головному мозку. Оземпік став відомим завдяки голлівудським зіркам, які раз на тиждень роблять уколи для швидкого схуднення, не маючи до цього показань за станом здоров'я. Відкрито у використанні препарату зізнався лише Ілон Маск.

Нагадаємо, нещодавно Тіна Кароль разом з сином долучилася до акції на підтримку військовополонених у Києві. Артистка та Веніамін тримали в руках плакати з написами "Free Azov" та "Азов – символ нації".