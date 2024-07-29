Щонеділі в українських містах проходять акції на підтримку військовополонених бійців "Азова". 28 липня, у день других роковин теракту в Оленівці, на акцію в Києві прийшла неймовірна кількість людей.
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Тіна Кароль та її син Веніамін також прийшли підтримати військовополонених, вшанувати загиблих і нагадати про теракт, який стався у ніч з 28 на 29 липня.
Артистка та її син тримали в руках плакати з написами "Free Azov" та "Азов – символ нації".
Тіна Кароль з сином на акції на підтримку військовополонених: відео
Акції на підтримку військовополонених відвідували раніше й інші українські зірки. Серед них співаки Володимир Дантес та Монатік, Раміна.