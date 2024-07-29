Щонеділі в українських містах проходять акції на підтримку військовополонених бійців "Азова". 28 липня, у день других роковин теракту в Оленівці, на акцію в Києві прийшла неймовірна кількість людей.

Важливо Маємо вимагати покарання, – українські зірки емоційно згадали про теракт в Оленівці

Тіна Кароль та її син Веніамін також прийшли підтримати військовополонених, вшанувати загиблих і нагадати про теракт, який стався у ніч з 28 на 29 липня.

Артистка та її син тримали в руках плакати з написами "Free Azov" та "Азов – символ нації".

Тіна Кароль з сином на акції на підтримку військовополонених: відео

Нагадаємо, вночі 28 липня 2022 року окупанти підірвали барак в колонії, де перебували полонені азовці. Внаслідок вибуху загинули 54 захисники Маріуполя, ще 130 – зазнали поранень. Поранені виносили тіла побратимів, тоді як окупанти залишали помирати тих, кого можна було врятувати. Теракт в Оленівці є абсолютним злочином та порушенням будь-яких можливих правил ведення війни.

Акції на підтримку військовополонених відвідували раніше й інші українські зірки. Серед них співаки Володимир Дантес та Монатік, Раміна.