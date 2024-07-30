Известно, что исполнительница поддерживает активный образ жизни и занимается спортом. В частности, она любит йогу и демонстрирует поклонникам результаты плодотворной работы над собой.

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Так, под одним из видео Кароль, которое касалось ее тренировок, подписчики высказали свои мнения относительно фигуры звезды. Некоторые из них заявили, что артистка похудела с помощью препарата "Оземпик", а упражнения вместо нее выполняет дублерша. Тина спокойно отреагировала на негативные комментарии.

Она с юмором опровергла все слухи и заверила, что планирует еще пополнение в семье. В то же время певица посоветовала хейтерам, которые не знают, что им еще негативного написать – помыть руки.

Оземпик. А что это? А, это то, что все колют. Удачи! Мне еще хочется кого-то родить. Красивого, маленького,

– подчеркнула Тина.

Для справки! Оземпик – препарат в виде инъекции, который используют для лечения диабета второго типа у взрослых. Вещество стимулирует секрецию инсулина, снижает уровень сахара в крови и влияет на центры голода в головном мозге. Оземпик стал известным благодаря голливудским звездам, которые раз в неделю делают уколы для быстрого похудения, не имея к этому показаний по состоянию здоровья. Открыто в использовании препарата признался лишь Илон Маск.

Напомним, недавно Тина Кароль вместе с сыном присоединилась к акции в поддержку военнопленных в Киеве. Артистка и Вениамин держали в руках плакаты с надписями "Free Azov" и "Азов – символ нации".