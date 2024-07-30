Известно, что исполнительница поддерживает активный образ жизни и занимается спортом. В частности, она любит йогу и демонстрирует поклонникам результаты плодотворной работы над собой.
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Так, под одним из видео Кароль, которое касалось ее тренировок, подписчики высказали свои мнения относительно фигуры звезды. Некоторые из них заявили, что артистка похудела с помощью препарата "Оземпик", а упражнения вместо нее выполняет дублерша. Тина спокойно отреагировала на негативные комментарии.
Она с юмором опровергла все слухи и заверила, что планирует еще пополнение в семье. В то же время певица посоветовала хейтерам, которые не знают, что им еще негативного написать – помыть руки.
Оземпик. А что это? А, это то, что все колют. Удачи! Мне еще хочется кого-то родить. Красивого, маленького,
– подчеркнула Тина.
Напомним, недавно Тина Кароль вместе с сыном присоединилась к акции в поддержку военнопленных в Киеве. Артистка и Вениамин держали в руках плакаты с надписями "Free Azov" и "Азов – символ нации".