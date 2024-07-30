Пара відправилась разом відпочивати до Швейцарії. Зоя також розсекретила, як довго зустрічається з дівчиною.

Вас також може зацікавити Після виступу в Юрмалі: Андрій Данилко пояснив, чому продовжує спілкуватися російською

Так, з'ясувалося, що старша донька Олени Мозгової вже рік перебуває у стосунках з Юлією. У зворушливому дописі Зоя висловила вдячність своїй партнерці за кохання та відчуття дому. Вона зізналася, що хоча публічне розкриття своєї орієнтації було нелегким кроком, але це принесло їй щастя та внутрішню свободу.

Я відчуваю внутрішній відкритий простір, щоб поділяти велику радість життя та зробити камінг-аут. Моє серце наповнене коханням, дякую тобі за цей рік і відчуття дому всередині. За чудове життя, нашу родину, допомогу і підтримку в найважливішій подорожі життя у внутрішній світ. Це може здатися банальним, але інколи найпростіші речі, як-от відкритися та поділитися тим, що всередині, спочатку є найважчими, але потім стають найпрекраснішими. Займайтеся коханням, а не війною,

– зазначила дівчина.

Нагадаємо, у 2021 році український співак MELOVIN теж здійснив камінг-аут. Тепер, через три роки, артист поділився своїми роздумами щодо змін у житті після цього кроку.

MELOVIN зазначив, що камінг-аут не призвів до різкого покращення життя, проте дозволив йому почуватися комфортніше. Співак також зауважив цікавий контраст між реальним життям та інтернет-простором. За його словами, жодна людина не висловила йому негативу особисто, хоча в мережі іноді з'являються недоброзичливі коментарі. Так, MELOVIN підсумував, що камінг-аут став важливим етапом його життя, який сприяв самопізнанню та особистісному зростанню, попри певні виклики.