Українські зірки часто наважуються на такий сміливий крок. Так, співачка MamaRika наприкінці квітня показала результат мамопластики.

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Водночас Тіна категорично заперечила наявність результату пластичних операцій на собі. Вона запевнила, що надає перевагу догляду за шкірою обличчя.

До того ж Кароль має страх, що хірурги зроблять негарний результат, яким виконавиця буде розчарована. Артистка вирішила підтвердити свої слова опублікувавши кадр, на якому займається спортом.

Тільки догляд. Жодної операції, але я перфекціоніст і боюсь довіритись, – розповіла Тіна.



Тіна Кароль відповіла, чи робить пластичні операції / Скриншот з інстаграм-сторіс

Хто з українських зірок вдавався до хірургічного втручання