Украинские звезды часто решаются на такой смелый шаг. Так, певица MamaRika в конце апреля показала результат маммопластики.

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В то же время Тина категорически отрицает наличие результата пластических операций на себе. Она заверила, что отдает предпочтение уходу за кожей лица.

К тому же Кароль имеет страх, что хирурги сделают некрасивый результат, которым исполнительница будет разочарована. Артистка решила подтвердить свои слова опубликовав кадр, на котором занимается спортом.

Только уход. Никакой операции, но я перфекционист и боюсь довериться, – рассказала Тина.



Тина Кароль ответила, делает ли пластические операции / Скриншот из инстаграм-сторис

Кто из украинских звезд прибегал к хирургическому вмешательству