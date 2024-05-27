Я його муштрую, – Тіна Кароль розповіла про навчання сина у Британії

Співачка Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла про сина Веніаміна. Хлопець продовжує навчання, а зараз у нього період іспитів.

15-річний син Тіни Кароль Веніамін швидко розпочав самостійне життя. Він вже багато років навчається у Великій Британії.

До слова Тіна Кароль зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення

Тіна Кароль розповіла про сина

Тіна Кароль виклала другу частину відео, в якому відповідає на запитання шанувальників. Зірка розповіла про свого сина Веніаміна. Зараз у нього період іспитів.

Веня складає іспити, у нього вони дуже складні. Він там у мене суперпрофесор трохи. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що в мене. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І я хочу, щоб усіма мовами він розмовляв вільно,

– поділилася виконавиця.

Тіна Кароль про сина: відео

Також Тіна Кароль відповіла на запитання щодо того, чи відвідає Харків з концертом.

"Я хочу сказати, що Харків – це міць. Усім харків'янам мої обійми. І завжди поруч", – сказала артистка.

Що відомо про сина Тіни Кароль