Я його муштрую, – Тіна Кароль розповіла про навчання сина у Британії

27 травня 2024, 10:10
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Тіна Кароль

Співачка Тіна Кароль вперше за довгий час розповіла про сина Веніаміна. Хлопець продовжує навчання, а зараз у нього період іспитів.

15-річний син Тіни Кароль Веніамін швидко розпочав самостійне життя. Він вже багато років навчається у Великій Британії.

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Тіна Кароль розповіла про сина

Тіна Кароль виклала другу частину відео, в якому відповідає на запитання шанувальників. Зірка розповіла про свого сина Веніаміна. Зараз у нього період іспитів. 

Веня складає іспити, у нього вони дуже складні. Він там у мене суперпрофесор трохи. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що в мене. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І я хочу, щоб усіма мовами він розмовляв вільно,
– поділилася виконавиця. 

Тіна Кароль про сина: відео

Також Тіна Кароль відповіла на запитання щодо того, чи відвідає Харків з концертом.

"Я хочу сказати, що Харків – це міць. Усім харків'янам мої обійми. І завжди поруч", – сказала артистка.

Що відомо про сина Тіни Кароль

  • Веніамін – єдиний син Тіни Кароль, який народився у шлюбі з Євгеном Огіром. Хлопчику було 4 роки, коли його батька не стало. У листопаді Веніаміну виповнилося 15 років. 
  • Син Тіни Кароль вже багато років живе та навчається у Великій Британії, в Лондоні. Він проживає в українській родині. 
  • Востаннє співачка показувала сина взимку. У нього були канікули, тож зіркова мати відпочивала з Веніаміном у Карпатах.
Автор: Марія Касій