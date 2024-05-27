15-річний син Тіни Кароль Веніамін швидко розпочав самостійне життя. Він вже багато років навчається у Великій Британії.
До слова Тіна Кароль зізналася, чи хоче вдруге поїхати на Євробачення
Тіна Кароль розповіла про сина
Тіна Кароль виклала другу частину відео, в якому відповідає на запитання шанувальників. Зірка розповіла про свого сина Веніаміна. Зараз у нього період іспитів.
Веня складає іспити, у нього вони дуже складні. Він там у мене суперпрофесор трохи. Я його муштрую, щоб математика була крута, не те, що в мене. У нього багато мов. Він знає, крім української, англійську, французьку та іспанську. І я хочу, щоб усіма мовами він розмовляв вільно,
– поділилася виконавиця.
Тіна Кароль про сина: відео
Також Тіна Кароль відповіла на запитання щодо того, чи відвідає Харків з концертом.
"Я хочу сказати, що Харків – це міць. Усім харків'янам мої обійми. І завжди поруч", – сказала артистка.
Що відомо про сина Тіни Кароль
- Веніамін – єдиний син Тіни Кароль, який народився у шлюбі з Євгеном Огіром. Хлопчику було 4 роки, коли його батька не стало. У листопаді Веніаміну виповнилося 15 років.
- Син Тіни Кароль вже багато років живе та навчається у Великій Британії, в Лондоні. Він проживає в українській родині.
- Востаннє співачка показувала сина взимку. У нього були канікули, тож зіркова мати відпочивала з Веніаміном у Карпатах.