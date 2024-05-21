Тіна брала участь у Євробаченні у 2006 році, яке проходило в Греції. Тоді співачка посіла сьоме місце з піснею Show me your love.

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Чи хоче Кароль знову представити Україну на Євробаченні

Виконавиця поділилася, що таки має бажання повторно взяти участь у Євробаченні. Водночас вона зізналася, що впевнена у своїх силах та зможе гідно представити Україну на конкурсі. Втім, артистка розповіла, що участь у Євробачення у 2006 році – це була ідея її продюсерів.

Так, я б хотіла поїхати. Це крутий драйв, тонус і я знаю, що я можу. Я знаю, що я інша. І коли я їхала на Євробачення – це не зовсім була моя ідея. У мене були продюсери і ніхто не питав ніколи, але насправді у мене дуже тяжка закулісна доля виступу на Євробаченні,

– підкреслила Кароль.

До того ж Тіна розповіла про наслідки, які принесла їй участь у пісенному конкурсі. Річ у тім, що артистці довелося взяти фінансовий кредит, який вона сплачувала протягом тривалого часу.

Так, за словами Кароль, брати участь у Євробаченні не треба. Співачка навчилася на своїх помилках і тепер має бажання представити Україну на конкурсі вдруге.

Це був другий рік моєї популярності після "Нової хвилі" і я мало що розуміла взагалі, які люди можуть бути підступними. Брати участь у відбірковому турі – це півбіди, на той момент це було ок, це моє завдання. А все, що сталося потім – вкрай тяжке і я розхльобувала це ще багато років,

– зізналася Тіна.

Незважаючи на дещо негативний досвід, Кароль зазначила, що, можливо, таки подасть заявку на участь у Нацвідборі на Євробачення. Втім, наразі вона планує ще випустити кілька хітів.

Що відомо про участь Кароль на Євробачення