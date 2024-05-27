15-летний сын Тины Кароль Вениамин быстро начал самостоятельную жизнь. Он уже много лет учится в Великобритании.
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Тина Кароль рассказала о сыне
Тина Кароль выложила вторую часть видео, в котором отвечает на вопросы поклонников. Звезда рассказала о своем сыне Вениамине. Сейчас у него период экзаменов.
Веня сдает экзамены, у него они очень сложные. Он там у меня суперпрофессор немного. Я его муштрую, чтобы математика была крутая, не то, что у меня. У него много языков. Он знает, кроме украинского, английский, французский и испанский. И я хочу, чтобы на всех языках он разговаривал свободно,
– поделилась исполнительница.
Тина Кароль о сыне: видео
Также Тина Кароль ответила на вопрос относительно того, посетит ли Харьков с концертом.
"Я хочу сказать, что Харьков – это мощь. Всем харьковчанам мои объятия. И всегда рядом", – сказала артистка.
Что известно о сыне Тины Кароль
- Вениамин – единственный сын Тины Кароль, который родился в браке с Евгением Огиром. Мальчику было 4 года, когда его отца не стало. В ноябре Вениамину исполнилось 15 лет.
- Сын Тины Кароль уже много лет живет и учится в Великобритании, в Лондоне. Он проживает в украинской семье.
- Последний раз певица показывала сына зимой. У него были каникулы, поэтому звездная мать отдыхала с Вениамином в Карпатах.