Тіна Кароль пройшла курс військової підготовки: фото співачки у формі

Українська виконавиця Тіна Кароль стала учасницею курсу з військової підготовки для цивільних. У мережі вже з'явилися фото артистки у формі.

Також є світлини знаменитості зі зброєю. Крім того, опублікували відео, де Тіна Кароль вчиться надавати медичну допомогу пораненому.

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З'ясувалося, що військовий вишкіл співачка проходила у червні. Разом з нею були ще й інші учасники, яких можна побачити на спільному фото.

Під час інтенсивного курсу Тіна вивчала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH, який охоплює низку важливих навичок. Виконавиця опановувала правила поводження зі зброєю, вдосконалювала свої навички зі стрільби та освоювала використання радіозв'язку. Окрім цього, програма передбачала інженерну підготовку та бойове згодження.

Ми намагаємося розвиватись від курсу до курсу разом з вами, та відчуваючи довіру зі сторони медійних осіб, ми ще більш сповнюємося натхненням,

– зазначила команда "Резервіст".

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