Тіна Кароль показалась у таборі військового вишколу: фото співачки у формі

Співачка Тіна Кароль знову показала свої фото у військовій формі. Артистка перебуває в таборі військового вишколу з ветеранами "Азову".

Виконавиця поділилась новими фото й відео в інстаграм-сторіз. Вона позувала у військовій формі й оливковому топі.

До слова Тіна Кароль неочікувано натякнула, що хоче вдруге стати мамою

Тіна Кароль перебуває у таборі військового вишколу. Співачка отримує базові навички завдяки урокам від ветеранів "Азову".



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз



Тіна Кароль / Фото з інстаграм-сторіз

Тіна Кароль на вишколі: відео

Нагадаємо, Тіна Кароль ще у червні пройшла курс з військової підготовки для цивільних разом з командою "Резервіст". Співачка вивчала тактичну медицину за протоколом ASM MARCH, отримала практику зі стрільби, використання радіозв'язку та інженерної підготовки.

Тіна Кароль розповіла, що почувалась безпомічною, коли почула, як над домом літає "шахед". Вона вирішила, що має бути корисною своїй країні, яка перебуває у війні. Тому вишкіл для неї – це не показуха чи пропаганда.