Исполнительница поделилась новыми фото и видео в инстаграм-сториз. Она позировала в военной форме и оливковом топе.

К слову Тина Кароль неожиданно намекнула, что хочет во второй раз стать мамой

Тина Кароль находится в лагере военной подготовки. Певица получает базовые навыки благодаря урокам от ветеранов "Азова".



Тина Кароль / Фото из инстаграм-сториз



Тина Кароль / Фото из инстаграм-сториз

Тина Кароль на тренировке: видео

Напомним, Тина Кароль еще в июне прошла курс по военной подготовке для гражданских вместе с командой "Резервист". Певица изучала тактическую медицину по протоколу ASM MARCH, получила практику по стрельбе, использования радиосвязи и инженерной подготовки.

Тина Кароль рассказала, что чувствовала себя беспомощной, когда услышала, как над домом летает "шахед". Она решила, что должна быть полезной своей стране, которая находится в войне. Поэтому обучение для нее – это не показуха или пропаганда.