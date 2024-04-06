Авторський проєкт Тіни Кароль "Дім звукозапису" має на меті привернути увагу до старих українських пісень та відродити про них пам'ять. У першому випуску взяла участь Юлія Саніна.

Цікаво Юлія Саніна здивувала джазовим виконанням пісні Поклада на авторському шоу Кароль

Олег Боднарчук розкритикував шоу Тіни Кароль

Алан Бадоєв, Джамала, багато інших зірок та музичних медіа позитивно відреагували на шоу співачки. Але з'явився й критичний допис від режисера Олега Боднарчука.

"Я в очікуванні, чи напише хтось правду про цей проєкт, чи й надалі суцільне підлабузництво?", - написав продюсер. Згодом він детальніше висловив свою думку. На його думку, цей проєкт перш за все потрібен самій Тіні Кароль.

"Дім звукозапису" настільки неймовірний, величний та значущий проєкт, що всім відняло мову під час його обожнювання, але тільки не мені. В пошуках легендарності по слідах Джамали, яка зі своїм альбомом кримськотатарських пісень QIRIM стала майже національною легендою, через терня Греммі інколи можна і дійти до "Дому звукозапису" в Києві, переклавши з місця на місце кращі українські пісні минулого століття…

– висловився Боднарчук.

Режисер помітив гарну картинку та якість звуку у шоу, але додав, що для широкої аудиторії потрібно не тільки це. Він хотів би бачити у проєкті конфлікт чи протистояння, тоді як Тіна та Юлія "солодко" робили компліменти одна одній. Діжку меду не зіпсували й правила, які складні лише з першого погляду.

"Якийсь типу конфлікт між часом репетицій і можливостями Саніної висмоктаний з пальця. З іншого боку, пересічний глядач взагалі не розуміє – дві години для однієї пісні з оркестром це багато чи ні?".

Олег Боднарчук пояснив, що складність завдань у шоу зрозуміла лише музикантам. Ще одна "біда" проєкту, як пише режисер, що у ньому немає "нової оригінальної ідеї". Він зауважив, що "забутість" пісні Поклада "Коханий" теж під питанням, бо її регулярно переспівують. Варто додати, що наразі у проєкту вийшов тільки один випуск.

У "Домі звукозапису", як в старому музеї – все аскетично, традиційно, місцями літає міль... Це потрібно самій Тіні Кароль для легендарності, за яку вона бореться усе своє свідоме життя, у цьому випадку, щоб стати зірковим архіваріусом всього українського пісенного надбання"

– підсумував Боднарчук.

"Дім звукозапису" 1 випуск: дивіться відео онлайн

Що відомо про взаємини Кароль і Боднарчука

Олег Боднарчук та Тіна Кароль певний час співпрацювали разом, особливо за час "Голосу країни". Також режисер спродюсував фільм про артистку "Сила любові та голосу".

Однак він не вперше з претензіями відгукується про роботу Тіни Кароль. Наприклад, у 2021 Боднарчук розкритикував її шоу для Atlas Weekend. Співачка у відповідь назвала його "виродком".