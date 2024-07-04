Так, він зізнався, що є підкаблучником. Тімур поділився, чи не бачить в цьому нічого поганого.

Не пропустіть Христина Соловій розсекретила ім'я загадкової Klavdia Petrivna

Мірошниченко розповів, що в стосунках з дружиною заради одне одного вони вдосконалюються. Крім того, телеведучий назвав себе підкаблучником, але підкреслив, що не вважає це чимось негативним.

Я підкаблучник. І це прекрасно. З усіх боків. Чого я маю бути командир? Якщо ми говоримо про довірливі стосунки,

– зазначив шоумен.

Він наголосив, що ключове в стосунках – говорити. Особливо, якщо щось не подобається.

Новий випуск шоу "Квиток на марс": дивіться відео онлайн

Нагадаємо, днями Тімур та Інна Мірошниченко стали батьками вчетверте. Вони всиновили другу дитину – дівчинку Ангеліну, тож тепер займаються вихованням двох синів і двох доньок.