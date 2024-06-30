До того ж вони вперше показали її обличчя публіці та розсекретили ім'я. З'ясувалося, що названу доньку Тімура та Інни Мірошниченків звуть Ангеліна.

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За словами Інни, доленосна подія відбулася 15 травня, у Міжнародний день сім'ї. Застрягнувши в заторі, жінка вирішила зателефонувати до служби у справах дітей. Несподівано для себе отримавши відповідь, вона почала переглядати анкети дітей 8-12 років. Першою їй на очі потрапила анкета дівчинки на ім'я Ангеліна.

Ангел-Інна. Це наш ангел, точно наш. Питаю, чи актуальна анкета? "Так. Краще приїжджайте. Поговоримо. Я дуже хочу, аби всі мої діти були в сім'ях". Це мене так зачепило. На наступний день я ознайомилася з анкетою і чекала на ZOOM, який ледь не розірвав наші з Тімом серденька,

– поділилася дружина шоумена.

Процес усиновлення тривав близько півтора місяця. Для того, щоб побачитись з Ангеліною Інна та Тимур долали 1600 км в один бік, втім нарешті дівчинка з ними.

Ця історія не буде простою, бо має багато викликів і потребує багато сміливості й терпіння. Як би страшно не було чути історію чи медичний висновок, жодного разу ми не подумали, що треба подивитися ще когось. Це наша Ангеліна... Я десятки разів плакала від вдячності людям, які допомагали, робили все, що в їхніх силах і навіть більше, аби пришвидшити це. Попереду ще багато бюрократії, але все це такі дрібниці, коли ти бачиш, що дитина отримала те, про що так сильно мріяла, – сім'ю!,

– зазначила Інна.

Що відомо про друге всиновлення Інни та Тімура Мірошниченків